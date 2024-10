El aumento de los precios del aluminio eleva el precio de las acciones de Alcoa 📈

Alcoa Corporation (AA.US) est谩 repuntando m谩s del 8% hoy, gracias a una tendencia de fortalecimiento en los precios del aluminio, as铆 como a la noticia de un acuerdo para vender su participaci贸n en Ma'aden Joint Ventures por $ 1.1 mil millones. Alcoa Corporation es uno de los mayores productores de productos de aluminio en los EE. UU. La empresa opera en dos segmentos: aluminio y al煤mina, que incluye miner铆a, refinaci贸n, fundici贸n, fabricaci贸n de productos y reciclaje de metales. La empresa opera en nueve pa铆ses en seis continentes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Seg煤n informes de los medios, hubo un accidente en una refiner铆a de al煤mina propiedad de Vedanta. El accidente ocurri贸 debido a condiciones clim谩ticas y de presi贸n extremas en el 谩rea de captaci贸n de una presa en la planta de Lanjigarh en India, lo que provoc贸 que un estanque de lodo rojo, un subproducto del proceso de refinaci贸n de aluminio, se derramara sobre tierras de cultivo cercanas. La refiner铆a de Vedanta abastece a dos fundiciones productoras de aluminio, por lo que los problemas est谩n creando presi贸n sobre el suministro del metal, que est谩 aumentando m谩s del 1,6% hoy. Los contratos de ALUMINIO suben m谩s del 1,6% por preocupaciones por la escasez de suministro. Fuente: xStation5 A medida que aumenta el precio de las materias primas, el precio de las acciones de Alcoa tambi茅n est谩 subiendo. Adem谩s, la compa帽铆a anunci贸 el domingo un acuerdo para vender una participaci贸n del 25,1% en Ma'aden Joint Ventures. El acuerdo est谩 valorado en $ 1.1 mil millones, de los cuales Alcoa recibir谩 $ 150 millones en efectivo, y el resto se compondr谩 de acciones de Ma'aden, la otra parte del acuerdo. La compa帽铆a inform贸 el 30 de junio una valoraci贸n del paquete Ma'aden JV en $ 545 millones. La transacci贸n simplifica la cartera actual de la empresa y el efectivo adicional fortalecer谩 la liquidez de la empresa. Como parte de una asociaci贸n m谩s amplia con Ma'aden, Alcoa espera expandir sus operaciones mineras en Arabia Saudita. En el 煤ltimo trimestre, la compa帽铆a report贸 un ingreso neto positivo por primera vez desde 2022. Adem谩s, los ingresos de la compa帽铆a aumentaron por encima de las expectativas hasta los $ 2.905 mil millones, rompiendo una tendencia negativa a nivel de ventas que ha durado siete trimestres. Gr谩fico de Alcoa (AA.US) (1D) El precio de las acciones de la compa帽铆a ha estado en una fuerte tendencia alcista durante una semana. En el gr谩fico, podemos ver la formaci贸n de un doble fondo, lo que implica un rango te贸rico de aumentos en torno a los $ 44,9. Este es tambi茅n el nivel de los m谩ximos de 2024. Si la ruptura de las medias m贸viles exponenciales (EMA50 y EMA100, las l铆neas azul oscuro y azul claro en el gr谩fico, respectivamente) persiste en las pr贸ximas sesiones, los inversores deber铆an mirar los niveles de $ 37 y $ 42 como resistencias en el camino hacia la realizaci贸n del rango de la formaci贸n. Fuente: xStation5

