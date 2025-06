El azúcar cae un 1,5 % y marca mínimos de 4 años ante intensas lluvias monzónicas en Asia 📉

El aumento de la oferta global está empujando los precios del azúcar hacia mínimos de cuatro años. Esta presión bajista se debe principalmente al incremento de la producción por parte de los principales productores de caña de azúcar como India, Brasil y Tailandia. Los patrones climáticos actuales anticipan lluvias monzónicas abundantes, lo que se traduce en expectativas de cosechas más robustas en India (el mayor productor mundial) y Tailandia (el principal exportador) de cara a la temporada 2025/2026. Análisis técnico – Azúcar (intervalo H1) Los precios se mueven dentro de un canal bajista estrecho. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Soporte técnico clave : zona de los 16 USD , basada en reacciones de precios anteriores.

Resistencia relevante: rango entre 16,6 y 16,8 USD. Fuente: xStation5 Azúcar (intervalo D1) Fuente: xStation5 Informe de Compromiso de los Operadores (CoT) – 17 de junio de 2025 Fondos especulativos (No comerciales): Nerviosismo creciente Posiciones largas en caída por novena semana consecutiva: -18.285 contratos (total: 199.061).

→ Señal clara de pérdida de confianza en un repunte de precios.

Posiciones cortas aumentan en +9.341 contratos.

→ Los fondos están apostando activamente por una caída. Resultado: La posición neta de los No comerciales cae en más de 27.000 contratos, pasando de una postura alcista a neutral o levemente bajista. Hedgers comerciales (participantes físicos) Aumentan tanto las posiciones largas (+12.589) como las cortas (+12.269).

→ Esto indica una cobertura activa ante volatilidad esperada, sin sesgo direccional claro.

→ La posición neta comercial se reduce levemente, lo que sugiere una ligera inclinación hacia la protección ante caídas. Participación especulativa total en descenso Reducción de 24.131 contratos reportables y caída de 25.659 en el interés abierto total , lo que refleja salida de capital especulativo del mercado del azúcar .

Posiciones largas y cortas ahora están casi perfectamente equilibradas: 807.401 vs. 803.316 contratos (diferencia marginal de solo 0,5 %). Concentración de riesgo entre los mayores actores Los 8 mayores operadores controlan: 31 % de las posiciones cortas 26 % de las posiciones largas

En términos netos, los principales tenedores de posiciones cortas dominan con 21,2 % del mercado, frente a un 17 % del lado largo.

→ Esto puede actuar como una señal contraria, indicando que el mercado podría estar excesivamente posicionado a la baja. Fuente: CoT (CFTC)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "