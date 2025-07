El azúcar sube casi un 2 % en un intento por revertir la tendencia bajista 📈

Los futuros del azúcar (SUGAR) en la bolsa ICE están subiendo cerca de un 2 % hoy, en un intento por revertir de forma decisiva una caída que se ha prolongado durante meses. El repunte parece estar respaldado por un dólar estadounidense estructuralmente débil, y el modesto fortalecimiento de la divisa en la jornada de hoy no ha afectado el sentimiento en el mercado del azúcar. En junio, China registró su mayor importación de azúcar desde 2018. Al observar el gráfico, el azúcar se mantiene dentro de un canal bajista. El precio ha rebotado desde el nivel de 15 dólares, que marcó su punto más bajo desde 2021. Si la tendencia de corto plazo continúa, es posible una prueba de la zona de 17,3 dólares—donde actualmente se ubica la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea amarilla). Se observó una reacción de precio similar durante las primeras dos semanas de mayo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

