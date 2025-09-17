El Banco de Canadá recorta la tasa de referencia en 25 pb; el par USD/CAD se mantiene estable 📌

Canadá – Decisión de política monetaria del BoC para diciembre:

Actual: 2,50%; Previsión: 2,50%; Anterior: 2,75%

Resumen del comunicado del BoC:

El 17 de septiembre de 2025, el Banco de Canadá recortó su tasa de referencia a un día en 25 pb hasta 2,5% (tasa bancaria 2,75%, tasa de depósitos 2,45%) para equilibrar mejor los riesgos, en un contexto de desaceleración del crecimiento debido a los aranceles de EE. UU.

El PIB de Canadá del segundo trimestre cayó ~1,5%, con las exportaciones descendiendo un 27%, debilitamiento de la inversión empresarial y recientes pérdidas de empleo que llevaron la tasa de desempleo al 7,1%. Mientras tanto, las condiciones financieras se relajaron y el dólar canadiense se mantuvo estable.

La inflación se situó en 1,9% interanual, con la subyacente en torno al 2,5–3%, pero perdiendo dinamismo. La eliminación de algunos aranceles de represalia debería aliviar las presiones sobre los precios de los bienes.

El Banco señaló que seguirá de cerca la evolución de las exportaciones bajo el régimen arancelario, los efectos indirectos sobre la inversión, el empleo y el gasto, así como la traslación a precios y las expectativas de inflación.

Fuente: xStation 5