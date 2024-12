El Banco de Canadá reduce las tasas de interés en 50 puntos básicos

El Banco de Canadá (BOC) reduce las tasas de interés en 50 puntos básicos, en línea con las previsiones. El par USDCAD cae considerablemente tras la noticia. El dólar canadiense subió a un nuevo máximo de sesión después de que el Banco de Canadá recortara las tasas en 50 puntos básicos. El banco señaló que no se garantiza que haya más recortes y que evaluará futuras acciones "una decisión de política a la vez". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comentarios clave del BOC: Macklem: Se centrará en el IPC subyacente para observar a través de la exención del impuesto sobre las ventas

Macklem: La política de tasas ya no necesita ser restrictiva

Macklem: La economía tiene un exceso de oferta, perspectivas de crecimiento más suaves

Macklem: Los recortes de tasas anteriores estarán trabajando su camino a través de la economía

Macklem: El crecimiento del 4T probablemente será más débil que la previsión del 2% del Banco de Canadá

Macklem: El mercado laboral todavía se está debilitando

Macklem: Los funcionarios adoptarán un enfoque más "gradual" hacia la política de tasas El Banco de Canadá descarta la promesa de más recortes si se materializan las previsiones. Fuente: xStation

