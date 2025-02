El banco de Japón considera nuevas subidas de tasas de interés

El Banco de Japón (BoJ) está evaluando posibles aumentos en las tasas de interés, incluyendo una subida a aproximadamente el 0,25%, según informó NHK. El gobernador Kazuo Ueda ha indicado que, si la tasa de inflación subyacente aumenta de manera constante hacia el objetivo del 2%, se implementará un incremento adicional en la tasa de interés. Claves del Análisis: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La posible subida se debatirá si la inflación subyacente muestra un incremento constante hacia el 2%.

Muchos miembros del comité opinan que los precios están aumentando conforme a las expectativas.

Se considera el riesgo de que un yen débil impulse los precios al alza. Fuentes indican que el BoJ planea debatir un posible aumento adicional de las tasas de interés en la reunión del 31 de julio. Específicamente, se espera que el debate incluya una propuesta para elevar el tipo de interés de referencia, actualmente entre el 0% y el 0,1%, a alrededor del 0,25%. Fuente: xStation 5.

