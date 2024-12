Esto es una sorpresa por parte del Banco Nacional de Suiza, aunque, por supuesto, tenemos el problema de la muy baja inflación en Suiza en este momento. El mercado había descontado un recorte de 50 puntos básicos en total en un horizonte de tres meses y un estancamiento en el 0,5%. Sin embargo, no se puede descartar el deseo de volver a tipos de interés cero con un problema adicional de caída de la inflación. Tipo de interés actual en Suiza: 0,5%. Se esperaba un recorte de 25 puntos básicos desde el 1,0% hasta el 0,75%.

