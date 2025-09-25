El Banco Nacional Suizo ha matenido su tasa de política monetaria en 0% (depósitos a la vista pagados a la tasa de política monetaria hasta un umbral, con un descuento de 0.25 pp por encima). La inflación ha subido ligeramente hasta 0.2% pero la presión se mantiene en general sin cambios; el pronóstico se mantiene dentro de la estabilidad de precios con promedios de 0.2% (2025), 0.5% (2026) y 0.7% (2027), asumiendo un tipo de 0%. El crecimiento global se ha suavizado en medio de los aranceles estadounidenses y la incertidumbre, y el crecimiento de Suiza en el segundo trimestre se desaceleró después de un fuerte primer trimestre, con el desempleo aumentando ligeramente. Los aranceles están afectando las exportaciones y la inversión, especialmente la maquinaria y la relojería, por lo que el SNB aún ve un crecimiento del PIB de 1-1.5% en 2025 y algo menos del 1% en 2026, con riesgos centrados en la política comercial estadounidense y las condiciones globales. Decisión del Banco Nacional Suizo sobre los tipos de interés para diciembre Actual: 0,00 %; pronóstico: 0,00 %; anterior: 0,00 %; Cotización EUR/CF en gráfico de 15 minutos Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

