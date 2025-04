El BCE recorta tipos en 25 puntos básicos

El BCE reduce el tipo de interés de la facilidad de depósito en 25 puntos básicos hasta el 2,25 %; cumpliendo la estimación del 2,25% Aquí está por tanto el recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual que hace seis semanas el mercado no estaba tan seguro de que se produjera, pero todo cambió con el anuncio de Trump y la guerra comercial que le siguió.

El BCE eso si elimina la palabra "restrictiva" de su comunicado de decisión

