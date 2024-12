El Bitcoin alcanza nuevos máximos

Los mercados mundiales se muestran cautelosos ante las decisiones de los bancos centrales, con la reunión del miércoles de la Fed en el foco de atención. Los mercados estiman un 94% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos, pero esperan una flexibilización más lenta en 2025. Los futuros estadounidenses caen ligeramente a pesar de las subidas impulsadas por la tecnología durante la noche. Alibaba venderá su participación en Intime por 1.000 millones de dólares, registrando una pérdida de 1.300 millones de dólares como parte de una reestructuración estratégica. Las acciones caen un 1,5% en el índice de Hong Kong. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar se mantiene firme cerca de máximos de dos semanas y media mientras los mercados esperan la decisión de la Fed. El euro cotiza a 1,05002 dólares y el yen se mantiene estable a 154,06. La libra esterlina rebota ante las preocupaciones por la presión salarial antes de los datos laborales del Reino Unido. La agitación política sacude a varias regiones. El presidente de Corea del Sur, Yoon, es destituido por un decreto de ley marcial, el parlamento alemán retira la confianza al gobierno de Scholz y la ministra de Finanzas canadiense, Freeland, dimite en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos. Índices asiáticos Las bolsas asiáticas cotizan con ánimo mixto debido a los decepcionantes datos chinos. El Nikkei sube un 0,3% y el Hang Seng cae un 0,5%. La producción industrial china cumple con las expectativas, pero las ventas minoristas se desaceleran drásticamente. El sector inmobiliario sigue bajo presión a pesar de la estabilización de los precios de las viviendas.

China planea un déficit récord del 4% del PIB para 2025, por encima del objetivo del 3%, para respaldar el crecimiento en medio de vientos económicos en contra. El liderazgo mantiene el objetivo de crecimiento del 5% a pesar de la crisis inmobiliaria y los riesgos externos, incluidos los posibles aranceles de Trump. Por su parte, se espera que el BOJ mantenga estables los tipos esta semana aunque la mayoría ve alzas en tres meses. Indonesia y Tailandia mantienen sus tipos mientras que Filipinas probablemente las recortará. Bitcoin supera los 100.000 dólares El Bitcoin alcanza un nuevo máximo de 107.767 dólares tras la propuesta de reserva estratégica de Trump, aunque su implementación enfrenta obstáculos. La inclusión en el Nasdaq 100 de MicroStrategy aumenta la confianza en la principal crypto. Por su parte, el Ethereum se acerca a un máximo histórico de 4.011 dólares. Otros mercados

El petróleo retrocede con el West Texas a 70,60 dólares y el Brent a 74,08 dólares, ya que las preocupaciones por la demanda de China compensan los recortes de la OPEP+. La AIE advierte de un superávit de 950.000 bpd en 2025 a pesar de las limitaciones de producción. Entre los principales informes que se publicarán hoy se encuentran los salarios del Reino Unido, las expectativas del Ifo alemán y el sentimiento económico del ZEW para diciembre.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "