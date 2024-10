El Bitcoin cede los 65.000 dólares pese al optimismo chino 🚩

El sentimiento de las criptomonedas aún no es optimista. El Bitcoin está por debajo de los 65.000 dólares, a pesar de la debilidad del dólar estadounidense.

Las subidas en China no respaldan al Bitcoin. Podemos describir el sentimiento del mercado de criptomonedas como mixto, una etapa de espera de un gran impulso de precios. Todavía no está claro qué camino tomará el mercado, pero hasta ahora ni el mercado alcista del oro, ni Wall Street, ni ahora la euforia en China han sido capaces de impulsar al Bitcoin por encima de los 70.000 dólares. La debilidad del dólar y las declaraciones de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos tampoco han ayudado. Parece que puede persistir cierto nivel de incertidumbre en el mercado de cara a las elecciones, aunque las expectativas para octubre parecen altas y si no se "cumplen" por parte del rey de las criptomonedas, es posible que veamos cierta resignación. Lo que no se puede ignorar, sin embargo, es el hecho de que el Bitcoin ya ha rebotado más del 30% desde su "mínimo" en los 49.000 dólares en agosto, y se mantiene por encima de la media móvil de 200 sesiones, así como de los niveles clave de soporte. Las entradas de capital récord en los ETFs estadounidenses durante días (casi 500 millones de dólares) no han afectado directamente al sentimiento en torno al Bitcoin y deben haber sido recibidas con una mayor actividad de vendedores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Finance L.P. Históricamente, octubre es uno de los mejores meses para el precio de Bitcoin, con un aumento promedio de más del 20%. Sin embargo, vale la pena recordar que el pasado no es necesariamente un buen indicador en este caso, especialmente en términos de la escala de volatilidad, ya que la estadística incluye meses en los que la capitalización de Bitcoin fue incomparablemente menor y se necesitaron entradas de capital más pequeñas para generar un gran movimiento, en ambas direcciones. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "