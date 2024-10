Cómo y dónde comprar ETF de Bitcoin y criptomonedas en España

El pasado mes de enero la SEC, el organismo encargado de regular los mercados y proteger a los inversores en Estados Unidos, aprobó hasta 11 ETF de Bitcoin capaces de replicar el precio de esta criptodivisa al contado. Te contamos cuáles son y cómo se pueden comprar ETF de Bitcoin y otras criptomonedas en Europa.

¿Cómo se puede invertir en Bitcoin? Hasta hace muy poco la única manera que existía de adquirir Bitcoin era a través de la compra de futuros, o bien con ETFs que replicasen el precio del futuro. Sin embargo, el pasado mes de enero el organismo que se encarga de regular los mercados y proteger a los inversores en Estados Unidos, denominado la SEC, aprobó hasta 11 ETFs que permitían replicar el precio del Bitcoin al contado. ¿Qué son los ETF de Bitcoin? Un ETF es un tipo de activo financiero que replica el comportamiento de un sector, índice, materia prima u otro activo subyacente. Los ETF se pueden comprar y vender en bolsa de la misma manera que una acción al contado. Los ETF de Bitcoin, por tanto, son activos que nos permitirán replicar el precio del Bitcoin, con la mayor liquidez posible, sin necesidad de tener que comprarlo de manera directa invirtiendo hasta 60.000 dólares según su cotización actual,o pagar por su custodia. Así, si compramos un ETF de Bitcoin y el precio de la criptomoneda sube un 100%, nuestra inversión subirá un 100%. La única diferencia es que no seremos propietarios de un bitcoin, aunque sí estaremos expuestos a la fluctuación de la cotización. La gran ventaja es que la custodia la hace la sociedad gestora y así es menos probable que nos “roben” nuestros Bitcoins porque se reduce el riesgo de hackeo en comparación con tener una cuenta en un Exchange o monedero digital. ¿Qué ETFs de Bitcoin existen? Los ETFs aprobados por la SEC el pasado mes de enero son los siguientes: ETF de Fidelity $FBTC

ETF de Franklin Templeton $EZBC

ETF de ARK Invest $ARKB

ETF de VanEck $HODL

ETF de WisdomTree $BTCW

ETF de Invesco Galaxy $BTCO

ETF de Grayscale $GBTC

ETF de BlackRock $IBIT ¿Se pueden comprar ETF de Bitcoin desde España? No, los inversores españoles y europeos, de momento, no pueden adquirir estos ETFs estadounidenses debido a una normativa regulatoria definida por ESMA, que exige la presentación de documentación que no tienen actualmente los ETFs emitidos en EEUU. ¿Cómo puedo invertir en ETF de Bitcoin en Europa? Las alternativa para la inversión al contado y de forma regulada para el inversor minorista en Europa son los Exchange Traded Commodities (los llamados ETC), que es una variación de un ETF que replica el comportamiento de una materia prima, como puede ser el petróleo, el oro, la plata, o las criptomonedas. En Europa hay alrededor de 130 productos sobre criptodivisas listados en diversas bolsas, como Euronext París, Euronext Ámsterdam, XETRA y SIX Swiss Exchange. ¿Cómo invertir en Bitcoin con XTB? En XTB podemos invertir en más de 350 ETFs y ETCs sin comisiones., Mientras que el capital invertido en acciones o ETFs no exceda de 100.000€ al mes, los inversores no pagarán ninguna comisión de compraventa, con una inversión mínima de 1 euro, y con las mejores herramientas de análisis, como nuestro scaner de ETFs. Actualmente existen 2 productos disponibles que nos permitirán replicar el comportamiento del bitcoin. BTCE.DE (Bitcoin Exchange Traded Crypto)

VBTC.DE (VanEck Bitcoin) Comparación precio del Bitcoin (verde y azul), con el ETP BTCE.DE (línea azul) y el ETP VBTC.DE (línea amarilla) También es posible en XTB tener exposición al mercado global de criptomonedas con ETFs. En este caso, los ETFs, en lugar de replicar a una criptomoneda concreta, replican una cesta. Una gran opción para buscar exposición al mercado global de divisas es: VT0P.DE (VanEck Crypto Leaders ETN) Además de estos ETFs, existe la posibilidad también de obtener una exposición indirecta al mercado de criptomonedas a través de acciones de compañías relacionadas con la negociación y cotización de criptomonedas o ETFs cuya temática esté centrada en el negocio del blockchain. Coinbase

Riot Platforms

Microstrategy Podemos invertir en estas empresas y otras relacionadas al sector de manera diversificada, cómoda y eficiente a través del ETF BCHN.UK. Principales posiciones en el ETF BCHN.UK. Fuente: Elaboración propia.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

