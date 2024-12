📈El Bitcoin supera los 100.000$

鈿l Bitcoin alcanza su hito m谩s hist贸rico El Bitcoin ha perforado la barrera de los 100.000$ hoy, llegando a superar los 103.000$. Actualmente, la crypto por excelencia en el mundo cotiza en 102.360$. Esta subida hist贸rica guarda relaci贸n con el hecho de que Paul Atkins (gran defensor del blockchain) va a ser el nuevo presidente de la SEC, reemplazando a Garry Gensler, que dejar谩 el cargo en 2025. Atkins critic贸 a la SEC por su postura sobre el sector de criptomonedas. Adem谩s, Trump dijo que Atkins "reconoce que los activos digitales y otras innovaciones son cruciales para hacer que Estados Unidos sea m谩s grande que nunca". Las entradas netas a los ETFs de Bitcoin de EE. UU. siguen siendo muy altas, alcanzando los 501 millones de $ s贸lo en el d铆a de ayer. Actualmente, las criptomonedas est谩n en un rally ascendente y la actividad de los ETFs indica un inter茅s muy alto por parte de los inversores, lo que alimenta la tendencia de atacar nuevas resistencias. El mejor ejemplo es el Bitcoin y los n煤merosos m谩ximos que ha ido superando en los 煤ltimos meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 BlackRock es el mayor comprador de Bitcoin en lo que va de mes. Precio del Bitcoin con velas diarias Fuente: xStation5 Precio del Bitcoin con velas horarias Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "