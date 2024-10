El CAC40 reacciona al incremento de impuestos a las empresas 💡

El primer ministro Michel Barnier ha anunciado una serie de aumentos de impuestos dirigidos a las grandes empresas, que afectar铆a especialmente a las empresas francesas de primer nivel. Los recortes de gasto representar谩n poco m谩s de dos tercios de los ingresos totales, y el resto proceder谩 de mayores impuestos a las empresas, a los ricos y a la energ铆a. El gobierno tambi茅n propondr谩 aumentar los impuestos a los billetes de avi贸n y un impuesto al uso de aviones privados. Las compras de acciones de empresas tambi茅n estar谩n sujetas a un impuesto excepcional cuando se cancelen las acciones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Seg煤n los planes, la imposici贸n de impuestos temporales a unas 440 empresas rentables con ingresos anuales de m谩s de 1.000 millones de euros generar铆a 8.000 millones de euros el pr贸ximo a帽o y 4.000 millones en 2026. Las empresas en cuesti贸n son principalmente LVMH, Hermes, L'Oreal, TotalEnergies, Schneider Electric y Sanofi, que se encuentran entre las empresas m谩s grandes por capitalizaci贸n de mercado en el CAC 40. Entre los sectores que probablemente se ver谩n m谩s afectados por el plan est谩n los servicios p煤blicos, las telecomunicaciones y la energ铆a, que tambi茅n tienden a tener m谩rgenes m谩s bajos. Fuente: Bloomberg Financial LP Sin embargo, el impacto en el mercado puede ser limitado ya que las nuevas obligaciones financieras impuestas a las empresas ya han sido ampliamente descontadas por el mercado. El impacto en s铆 mismo puede verse m谩s en 2025. Las nuevas medidas fiscales pueden reducir los beneficios en el 铆ndice CAC 40 hasta un 9% en 2025, mientras que el impacto en el 铆ndice paneuropeo Stoxx 50 ser谩 de alrededor del 3%. Otra gran preocupaci贸n para Francia tambi茅n podr铆a ser la incertidumbre a largo plazo sobre la estabilidad de la deuda francesa, especialmente porque Fitch (hoy), Moody's (el 25 de octubre) y S&P Global (el mes que viene) revisar谩n sus calificaciones crediticias. El diferencial entre el OAT franc茅s y el Bund alem谩n (tipos de inter茅s de los t铆tulos de deuda de ambos pa铆ses) rondaba los 76 puntos b谩sicos el jueves. Antes de que el presidente franc茅s, Emmanuel Macron, anunciara elecciones anticipadas el pasado mes de junio, rondaba los 47 puntos b谩sicos. Fuente: Bloomberg Financial LP El 铆ndice CAC40 cotiza actualmente con poca volatilidad. Los contratos han borrado las ca铆das iniciales. Sin embargo, se mantienen por debajo de las medias m贸viles exponenciales de 50, 100 y 200 d铆as, lo que puede sugerir una tendencia bajista que todav铆a contin煤a. 聽 Fuente: xStation聽

