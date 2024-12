El cacao borra algunos beneficios tras alcanzar un nuevo máximo histórico impulsado por las preocupaciones sobre la oferta 📈

Los futuros del cacao suben un 3% hoy, impulsados 鈥嬧媝or las preocupaciones sobre la oferta en previsi贸n de una cosecha m谩s d茅bil de lo esperado en Costa de Marfil para la temporada. Sin embargo, hace casi 1 hora, los futuros de este producto b谩sico subieron incluso un 6%. La toma masiva de beneficios presion贸 los precios. Costa de Marfil es responsable de m谩s de un tercio de la producci贸n mundial de materias primas. Los mercados anticipan que el pa铆s producir谩 1,9 millones de toneladas de cacao en la actual temporada 2024-25; casi un 10% menos que la predicci贸n inicial del gobierno de aproximadamente 2,1 a 2,2 millones de toneladas, en octubre. Adem谩s, el clima africano a煤n seco plantea un riesgo creciente para los 谩rboles de cacao. El a帽o que viene todav铆a puede ser problem谩tico para el mercado mundial del cacao. Ahora, podemos ver un riesgo de un mayor aumento especulativo (pero impulsado por los fundamentos) tanto en los precios de futuros como en los al contado. 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

