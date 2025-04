📉 El cacao cae un 4%

馃搶 Los futuros del cacao retroceden ante previsiones de lluvias y datos d茅biles que sugieren problemas de demanda Los futuros del cacao negociados en ICE (COCOA) caen cerca de un 4% hoy, presionados por pron贸sticos de lluvias en Brasil y Asia, as铆 como por d茅biles datos de molienda de granos que han generado preocupaci贸n sobre la demanda en el mercado. El desplome del procesamiento de cacao en Malasia en un 15% durante el primer trimestre de 2025 (seg煤n el Malaysian Cocoa Board y el Cocoa Manufacturers Group), y en Brasil en un 13% (AIPC), indica un debilitamiento de la demanda tras el fuerte repunte de precios del a帽o pasado. En 2024, los precios del cacao se triplicaron, lo cual ahora se refleja en una ca铆da global de la demanda de chocolate y sus derivados, considerados "caros". Como resultado del alza de precios del cacao, reponer inventarios se ha vuelto extremadamente costoso para los productores y procesadores de chocolate. La escasez de suministro en Costa de Marfil y Ghana 鈥攍os dos mayores productores mundiales鈥 ha complicado el panorama del mercado para cientos de empresas del sector.

Las acciones del fabricante estadounidense de chocolate Hershey (HSY.US) a煤n luchan por recuperarse de sus m铆nimos de cuatro a帽os. La semana pasada, el mayor productor de chocolate del mundo, Barry Callebaut (BARN.CHN) , con sede en Suiza, report贸 una ca铆da en sus vol煤menes de venta y recort贸 su previsi贸n de ingresos, citando el impacto de los altos precios del cacao. Tras el anuncio, sus acciones cayeron a su nivel m谩s bajo en 14 a帽os .

Persisten las preocupaciones sobre el suministro, aunque las entregas a puertos marfile帽os se mantienen por encima de los niveles del a帽o pasado, y los inventarios de cacao en almacenes monitoreados por bolsas han alcanzado su punto m谩s alto en m谩s de cinco meses. Adem谩s, los pron贸sticos meteorol贸gicos apuntan al regreso de las lluvias en Ghana y Costa de Marfil. Este escenario aliviar铆a los temores de una temporada seca dif铆cil en 脕frica Occidental. Seg煤n datos recopilados por Bloomberg, se espera que las lluvias aporten la humedad necesaria en las principales zonas cacaoteras, mientras que las precipitaciones estacionales en regiones de cultivo de cacao de 脕frica Oriental est谩n apoyando el desarrollo de los 谩rboles. Tambi茅n se est谩n registrando lluvias m谩s intensas en zonas Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil COCOA (D1) Los futuros del cacao caen 4,3% hoy hasta los $7.879, y una ca铆da por debajo de los $7.600 podr铆a abrir el camino hacia los m铆nimos locales del oto帽o de 2024, cercanos a los $6.295. Seg煤n la metodolog铆a de an谩lisis por acci贸n del precio, la pr贸xima gran resistencia 鈥攁poyada por el retroceso de Fibonacci del 71,6% del repunte de 2024鈥 se sit煤a en la zona de los $8.200. Fuente: xStation5

