📉 El cacao cae un 5 %: el procesamiento en Malasia se desploma un 22 %

Los futuros del cacao (COCOA) en ICE caen m谩s de un 5 % en la jornada, a pesar de la ausencia de noticias directas que justifiquen claramente una reacci贸n de mercado tan pronunciada. El movimiento refleja una creciente incertidumbre en torno a las din谩micas de oferta y demanda en el mercado del cacao. Los precios se ven presionados por una fuerte ca铆da en los vol煤menes de procesamiento de granos de cacao en Malasia , lo que se帽ala que las presiones sobre la demanda se est谩n intensificando en la cadena global de suministro de chocolate. Malasia, el segundo mayor centro de procesamiento de cacao en Asia, report贸 una disminuci贸n interanual del 22 % en la molienda de cacao del segundo trimestre . Esta ca铆da abrupta es ampliamente interpretada como una se帽al de advertencia sobre la salud de la demanda, especialmente en un mercado ya tensionado por precios hist贸ricamente altos.

Los fabricantes de chocolate enfrentan presiones por ambos lados: por un lado, el encarecimiento de los insumos; por otro, la debilidad de la demanda.

Este descenso en el procesamiento malasio ha dirigido ahora la atención del mercado hacia los próximos datos acumulados de molienda en Asia, Europa y América del Norte

Para los fabricantes de chocolate, la coyuntura actual plantea preguntas estratégicas de fondo. Con precios altos que probablemente se mantendrán y cambios en los patrones de consumo, muchas empresas se ven forzadas a replantearse sus formulaciones, modelos de abastecimiento o líneas de productos para seguir siendo competitivas y sostenibles. La caída del procesamiento en Malasia no es solo un fenómeno regional: refleja una fragilidad estructural más profunda en la cadena de valor del cacao. A medida que la demanda muestra signos de debilitamiento y la volatilidad de precios persiste, el mercado entra en una fase delicada donde la adaptabilidad y las decisiones proactivas serán esenciales para todos los actores del sector. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias del mercado del cacao Ghana

Los productores piden apoyo gubernamental. La Asociación Nacional de Agricultores de Ghana señala que las temperaturas más bajas y la humedad excesiva

El presidente del sindicato de agricultores de cacao informó brotes fúngicos generalizados en 72 distritos productores

Ghana podría no alcanzar su objetivo de producción para la campaña 2024/2025

En contraste, Costa de Marfil

El CCC implementó este nuevo límite de ventas a futuro en junio, reduciéndolo de 1,7 a 1,3 millones de toneladas para minimizar el riesgo de incumplimiento en caso de fenómenos climáticos adversos. A diferencia de Ghana, Costa de Marfil parece estar beneficiándose de condiciones meteorológicas más favorables, lo que contribuye a estabilizar sus perspectivas. Los precios globales del cacao siguen elevados pese a los retrocesos recientes. Aunque han bajado respecto a los máximos históricos alcanzados en 2024, los precios siguen siendo aproximadamente un 150 % más altos que hace un año, lo que genera preocupación sobre la resiliencia de la demanda en estos niveles. COCOA (D1 interval) Fuente: xStation5

