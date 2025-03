El cacao sube un 2.3% por encima de los $8,000 debido a una cosecha débil en Costa de Marfil y retrasos en la recolección

Los futuros del cacao suben un 2.3% por encima de los $8,000 por tonelada hoy, ya que Costa de Marfil espera una reducción del 40% en la cosecha intermedia debido a una sequía prolongada y precipitaciones limitadas, lo que presiona a los exportadores y a la producción del principal productor mundial de cacao. La temporada de cosecha intermedia comienza el 1 de abril y se extiende hasta finales de septiembre . Fuentes de Reuters informaron que se espera que los agricultores cosechen entre 280,000 y 300,000 toneladas métricas de cacao , con un deterioro en el tamaño y la calidad de los granos en comparación con las 500,000 toneladas cosechadas en la temporada intermedia anterior y un promedio de 550,000 toneladas en los últimos 10 años .

El mercado del cacao enfrenta el riesgo de retrasos significativos en la llegada de los primeros granos a los puertos. Al menos en junio, la temporada de cosecha podría ser complicada para los exportadores, lo que podría impulsar los precios. Según un exportador con sede en Abiyán que prefirió el anonimato, actualmente las fincas de Costa de Marfil tienen casi cero cacao listo para la cosecha. El cacao requiere 22 semanas para madurar y estar listo para la recolección. CACAO (Intervalo H1) El cacao sube hoy, con un posible patrón alcista formándose en el MACD. El cacao enfrenta una zona de resistencia importante en los $8,100, donde se observa la EMA50 (línea naranja). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

