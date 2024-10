El café es una necesidad para la mayoría de las personas en todo el mundo. En Italia, el precio de esta bebida está incluso regulado, en parte debido a la afluencia de turistas que no están familiarizados con el costo apropiado de un espresso promedio. Sin embargo, al observar los gráficos de precios del café, uno podría tener la impresión de que el café pronto podría convertirse en un artículo de lujo. ¿Seguirá el café el camino del cacao, que alcanzó precios récord absolutos hace solo unos meses? ¿Lo sentiremos en nuestras billeteras, a pesar de que el precio del producto final no depende únicamente del costo de la materia prima? ¿Hay una escasez mundial de café? Sin duda, Brasil sigue siendo el mayor productor de café del mundo, famoso por su producción de Arábica en la región de Minas Gerais y Robusta en Espirito Santo. Brasil ocupa el primer lugar en producción general de café y Arábica específicamente, y el segundo en producción de Robusta. Vietnam lidera la producción de Robusta, utilizada principalmente para café instantáneo. Los desafíos significativos en la producción de Robusta en los últimos años han llevado su precio a máximos históricos. ¿Se está produciendo una situación similar con el café arábica? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se espera que Brasil iguale su récord de producción anterior en la temporada 2024/2025. Sin embargo, las preocupaciones sobre posibles revisiones de estas previsiones están impulsando los precios a sus niveles más altos desde 2011. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Se prevé que la producción de café arábica alcance casi 100 millones de sacos de 60 kg, un repunte significativo en comparación con las tres temporadas anteriores. Al mismo tiempo, se espera que la producción de café robusta se recupere hasta los 76.000 sacos. Esto daría como resultado una producción total de unos 176 millones de sacos, igualando el récord establecido en la temporada 2020/2021. Se proyecta que el consumo alcance un récord de casi 171 millones de sacos, ligeramente por debajo de los niveles de producción. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que las existencias de café se han agotado hasta sus niveles más bajos desde 2001, y las existencias de la bolsa ICE cayeron a su punto más bajo desde 1999 a finales de 2023/2024. El hecho de que las existencias de café no se puedan mantener indefinidamente debido a la degradación del sabor es una consideración fundamental. Además, los recientes fenómenos meteorológicos adversos han comprometido la calidad del grano. El mercado está siendo testigo ahora de una sólida demanda de café de alta calidad, procedente principalmente de América del Sur y ciertos países africanos. Muchas plantaciones en estas regiones fueron abandonadas a raíz de una importante caída de precios por debajo de los 100 centavos por libra hace varios años (bajo consumo durante la pandemia). El precio actual de más de 260 centavos por libra subraya la recuperación del mercado y el impacto de la dinámica de la oferta y la demanda en los precios del café. Se espera un exceso de oferta esta temporada, aunque el clima adverso podría afectar significativamente a las cosechas en Brasil y Vietnam. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Los inventarios de ICE se han recuperado un poco, pero siguen siendo históricamente bajos, por debajo de los niveles de 2011, cuando los precios alcanzaron máximos históricos por encima de los 300 centavos por libra. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. ¿Por qué aumentan los precios del café? El clima juega un papel crucial en los aumentos de los precios del café. Si bien la demanda de café crece moderadamente año tras año, las condiciones climáticas adversas pueden reducir la producción anual en un 10-20%. Una situación similar provocó un aumento de varios cientos por ciento en los precios del cacao en los últimos meses. Actualmente, el precio de una tonelada de café supera los 5.000$, mientras que el cacao alcanzó casi los 12.000$ en su máximo. El aumento actual de los precios está relacionado principalmente con las preocupaciones sobre la producción futura. La Niña, uno de los fenómenos meteorológicos más fuertes del mundo, está provocando sequías en Brasil. El país está experimentando actualmente sus peores sequías en años, lo que podría limitar la producción de Arábica en la temporada 2024/2025, lo que podría resultar en un déficit en lugar del superávit esperado. Además, el tifón Yagi en Vietnam ha destruido muchos árboles, y las lluvias previstas en los próximos meses debido a La Niña podrían provocar numerosas enfermedades que afecten a los cafetos. Además, las regulaciones también son cruciales para el precio futuro del café. Los productores están aumentando sus compras ante la nueva normativa. Las nuevas regulaciones de la Unión Europea, que entrarán en vigor a finales de año, prohibirán el uso de productos producidos recientemente en zonas donde se ha producido deforestación. Esto está provocando que los comerciantes y productores compren café ahora, ya que después de que entren en vigor las regulaciones, tendrán que demostrar que el café que compran no proviene de zonas donde se han talado los bosques. También cabe señalar que el aumento de los precios en los mercados europeos también está vinculado al bloqueo parcial del Canal de Suez. Comprar café de Asia o de ciertos países africanos significa que el café tiene que viajar una distancia mucho mayor hasta Europa. ¿Cómo afecta el aumento de los precios del grano de café a los precios de las tazas en los cafés? Hasta hace poco, se estimaba que el coste del café en una taza de café era de apenas un 1-2%. Con los precios actuales del café, el costo de la materia prima en sí está empezando a aumentar. Teniendo en cuenta que el precio estándar del espresso en Italia es de 1 euro, el coste del café utilizado a precios de cambio es de unos 5 céntimos de euro. Sin embargo, el precio de venta al público del café es al menos 2-3 veces más alto, considerando los productos de los productores de café más populares de Italia. Esto eleva el coste del café utilizado para el espresso a 10-15 céntimos de euro, lo que constituye el 10-15% del coste final del producto. ¿Se dirige el café hacia un escenario similar al del cacao? Los precios del arábica ya han aumentado alrededor de un 40% este año, mientras que los del robusta han aumentado más del 90%. Los precios del cacao subieron más del 175% en abril en un momento dado, aunque este aumento se ha reducido desde entonces al 80%, considerando la renovación de los contratos de futuros. En la actualidad, es difícil determinar si nos enfrentamos a un escenario similar al del mercado del cacao. En los últimos años, se ha observado un superávit en lugar de un déficit en el mercado, lo que indica que todavía hay mucho café en todo el mundo. Por otra parte, el crecimiento de la demanda es prácticamente ininterrumpido y dos o tres años de producción difíciles podrían llevar a una situación en la que las existencias se vuelvan irreparables. Ya se mantienen en niveles extremadamente bajos. Evolución de los precios del cacao, robusta y arábica a principios de 2024. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Si bien no se puede descartar una realización parcial del escenario del mercado del cacao, los fondos especulativos mantienen un gran número de posiciones largas en contratos de futuros de café. El número de posiciones netas se situó recientemente en un máximo histórico. Los fondos siguen reduciendo las posiciones cortas, aunque también están disminuyendo ligeramente el número de posiciones largas. Una situación muy similar se produjo en el mercado del cacao, si se mira desde la perspectiva de 2023 y 2024. Teóricamente, un número tan elevado de posiciones netas sugiere un posible agotamiento de los precios, pero la realización del peor escenario meteorológico en forma de una reducción significativa de la posición prevista puede hacer que los fondos mantengan sus posiciones durante muchos meses. Esto, a su vez, podría llevar a aumentos de precios hasta niveles de 300 centavos por libra de café arábico, que son máximos históricos alcanzados en 2011. Los fondos mantienen una gran cantidad de posiciones largas netas en futuros de café. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

XTB Research



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "