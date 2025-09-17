Leer más

El café registra una caída del 5% desde su máximo reciente debido al clima favorable en Brasil 📉

12:13 17 de septiembre de 2025

Los futuros de café arábica en ICE (Coffee) caen casi un 5% hoy debido a cambios en el clima de Brasil, retrocediendo desde un máximo reciente.

  • Las previsiones en Brasil apuntan a más lluvias la próxima semana, lo que alivia los temores de sequía.

    • Pero la NOAA advierte de una probabilidad del 71% de un evento La Niña (oct–dic) → riesgo de sequía y daños en la cosecha 2026/27.

  • Revisiones de la cosecha en Brasil (HedgePoint):

    • Total cosecha 2025/26: 64,7 millones de sacos (+0,7% interanual).

    • Arábica: recorte a 37,7 millones de sacos (-13,3% interanual, desde 39,6 millones estimados).

    • Robusta: al alza hasta 27 millones de sacos (+30% interanual).

  • Contrastes regionales:

    • Zonas arábica (Minas Gerais, São Paulo): lluvias por debajo del promedio en etapas clave → afecta rendimientos y calidad.

    • Zonas robusta (Espírito Santo, Bahía): clima favorable + mayor inversión de productores → rendimientos más fuertes de lo esperado.

  • Perspectiva a largo plazo:

    • Arábica 2026/27: aún incierta; las lluvias de abril dañaron la cosecha actual, pero mejoraron la salud de los cafetales para el próximo ciclo.

    • Robusta 2026/27: la floración temprana (desde agosto) muestra señales positivas hasta ahora.

Coffee (intervalo D1)

Fuente: xStation 5

