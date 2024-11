El CAFÉ sube 4,6% por temores de oferta y aranceles de EE.UU. 📈

Los futuros de caf茅 ar谩bica suben 4,6% a $323 en medio de temores crecientes de una escasez de oferta global (clima seco y caluroso en Brasil) y la amenaza de aranceles a las importaciones a EE.UU. El desempe帽o de precios de m谩s del 70% este a帽o llev贸 los precios al nivel m谩s alto desde 1977. Probablemente, la producci贸n brasile帽a de productores de ar谩bica caer谩 la pr贸xima temporada, reduciendo los suministros globales que ya son escasos. Adem谩s, los informes de los medios sugieren que los tostadores estadounidenses est谩n exacerbando la presi贸n en respuesta a la promesa de Donald Trump de imponer aranceles de importaci贸n a una variedad de productos a partir de enero de 2025. Brasil, el mayor exportador de granos de ar谩bica premium, est谩 lidiando con preocupaciones sobre su pr贸xima cosecha 2025-26 debido a la volatilidad clim谩tica. Los productores de caf茅 tambi茅n est谩n frenando las ventas despu茅s de haber movido vol煤menes significativos de la cosecha actual, lo que lleva a suministros ajustados hasta la pr贸xima cosecha en mayo. Vietnam, el principal productor de robusta, ha enfrentado un doble golpe: sequedad durante per铆odos cr铆ticos de crecimiento y fuertes lluvias durante la cosecha, lo que afecta la calidad y cantidad de la producci贸n.

Los vendedores y tostadores han aumentado los precios y reducido los descuentos para controlar los m谩rgenes. Nestl茅 anunci贸 aumentos de precios y tama帽os de paquetes m谩s peque帽os a medida que los precios de robusta se dispararon casi un 90% este a帽o. Mientras tanto, los costos de cobertura y los posibles incumplimientos de los productores est谩n aumentando la presi贸n sobre los participantes del mercado. Las apuestas alcistas especulativas siguen siendo hist贸ricamente altas, lo que refleja la confianza de los administradores de fondos en aumentos continuos de precios a pesar de la volatilidad a corto plazo.

Las inminentes regulaciones de deforestaci贸n de la UE y los posibles aranceles comerciales bajo una administraci贸n Trump est谩n contribuyendo a la incertidumbre, lo que provoca la concentraci贸n anticipada de las ventas con destino a EE. UU. Los productores secundarios como Colombia y Costa Rica a煤n se est谩n recuperando del clima adverso, lo que tensa a煤n m谩s la oferta global.聽 CAF脡 (intervalo D1) 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Aspectos destacados del informe CoT del caf茅 (煤ltimo, 19 de noviembre de 2024) El inter茅s abierto total en el caf茅 (ICE) disminuy贸 en 5.819 contratos hasta los 199.432 contratos. Las posiciones largas de dinero gestionado experimentaron un aumento neto de 2.910 contratos, lo que refleja el sentimiento alcista entre los grandes especuladores.

Las posiciones cortas de productores/comerciantes siguen siendo dominantes con 94.099 contratos (protecci贸n contra futuras disminuciones de precios), en comparaci贸n con solo 34.985 contratos largos, lo que indica que se est谩n cubriendo predominantemente contra posibles ca铆das de precios. Se trata de una actividad de cobertura sustancial por parte de los productores que esperan riesgos a la baja. La disminuci贸n de 4.052 contratos cortos sugiere que algunos productores est谩n reduciendo sus coberturas, posiblemente debido a las preocupaciones estabilizadoras sobre la oferta.

Se trata de una actividad de cobertura sustancial por parte de los productores que esperan riesgos a la baja. La disminuci贸n de 4.052 contratos cortos sugiere que algunos productores est谩n reduciendo sus coberturas, posiblemente debido a las preocupaciones estabilizadoras sobre la oferta. Dinero administrado (comerciantes especulativos) Las posiciones largas aumentaron en los 2910 contratos mencionados, lo que elev贸 su total a 64 891 contratos, lo que indica un mayor inter茅s especulativo en precios m谩s altos. Las posiciones cortas relativamente bajas (3308 contratos) indican que la mayor铆a de los especuladores siguen siendo optimistas. Los 4 operadores m谩s grandes controlan el 22,5 % del inter茅s corto y el 13,0 % del inter茅s largo, lo que muestra una concentraci贸n de riesgo entre los principales actores. En general, en el informe CoT, podemos ver que el dinero administrado es mucho m谩s optimista sobre el caf茅 que los participantes directos del mercado. El aumento de los precios del caf茅 cargar谩 a los consumidores con costos m谩s altos, mientras que las cafeter铆as y tostadores enfrentan el desaf铆o de equilibrar la asequibilidad con la preservaci贸n del margen.

