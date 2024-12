El calendario bursátil para estas navidades

El período de vacaciones presenta un panorama único para los mercados financieros. Mientras que la mayoría de las bolsas importantes de Occidente están cerradas, los mercados asiáticos generalmente se mantienen abiertos. Sin embargo, hay algunas excepciones, particularmente en Estados Unidos. ¿Cómo se desarrollarán las operaciones durante los próximos días? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fechas clave para estas navidades Sesiones de Nochebuena: Países Bajos, Bélgica, Portugal y Francia: 09:00 – 13:55

Reino Unido: 09:00 – 13:30

España: 09:00 – 14:00

EE. UU. (NYSE y NASDAQ): 15:30 – 19:00 El día de Navidad, los horarios normales se llevarán a cabo solo en Asia (especialmente en China y Japón). Wall Street reanudará las operaciones el día después de Navidad (26 de diciembre). La mayoría de los mercados volverán a operar con normalidad el viernes 27 de diciembre. El mercado de divisas está operando con normalidad junto con el mercado de criptomonedas. Datos publicados hoy: Durante la sesión asiática, el Banco de Japón (BoJ) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicaron sus respectivas actas de reuniones. Las actas del BoJ reiteraron la voluntad de considerar la posibilidad de subir los tipos de interés, pero expresaron dudas con respecto a la tendencia actual de la inflación. El USD/JPY se mantiene elevado. Las actas del RBA indicaron un apoyo continuo a una postura de política restrictiva, pero reconocieron el potencial de flexibilización si la inflación continúa la trayectoria descendente. El AUD/USD sigue débil, rondando cerca de los mínimos de 2022 en torno a 0,6200. Próximos lanzamientos de datos: 16:00 EE. UU.: índice de la Fed de Richmond de diciembre (previsto: -10; anterior: -14)

22:30 EE. UU.: variación de las existencias de petróleo crudo API (previsto: -1,6 millones de barriles; anterior: -4,7 millones de barriles) Otros eventos clave durante el período navideño: Miércoles 25 de diciembre: Discurso del gobernador del Banco de Japón, Ueda

Jueves 26 de diciembre: Decisión sobre los tipos de interés en Turquía, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU., inventarios de petróleo crudo del Departamento de Energía

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "