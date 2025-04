El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, advierte que el riesgo de recesión en EE. UU. podría materializarse 📌

Es probable una recesi贸n en EE. UU.

El progreso en acuerdos comerciales es esencial para calmar a los mercados

La econom铆a estadounidense es relativamente fuerte gracias a est铆mulos pasados El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, advirti贸 que una recesi贸n en EE. UU. es un resultado probable, impulsada por una inflaci贸n persistente, desaceleraci贸n del crecimiento y la expectativa de incumplimientos crediticios, aunque a煤n no se han materializado. Dimon enfatiz贸 que la inflaci贸n r铆gida no desaparecer谩 r谩pidamente y anticip贸 m谩s problemas crediticios que los vistos en mucho tiempo. Si bien el actual caos de mercado provocado por los aranceles no se asemeja a la crisis financiera de 2008, inst贸 a los responsables de pol铆ticas a calmar los mercados mostrando avances en acuerdos comerciales, los cuales toman tiempo y deber铆an apuntar a fortalecer a los socios comerciales globales, especialmente en Europa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Se帽al贸 que el gasto masivo durante la era del COVID impuls贸 temporalmente la econom铆a de EE. UU., que a煤n presenta un rendimiento relativamente bueno en comparaci贸n con otras econom铆as avanzadas. Sin embargo, las tensiones comerciales no resueltas est谩n afectando la actividad empresarial: se est谩n cancelando ofertas p煤blicas iniciales (IPOs) y postergando acuerdos de pr茅stamos, lo cual impacta especialmente a las empresas m谩s peque帽as. Dimon destac贸 la necesidad de mejorar la competitividad fiscal, abogando por mayores cr茅ditos fiscales por ingreso del trabajo en lugar de aumentos en los impuestos corporativos. Tambi茅n subray贸 la importancia de una regulaci贸n financiera diferenciada para los bancos m谩s peque帽os. 聽

