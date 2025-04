🔸 El cobre cae más de un 5 % ante el pesimismo por el estancamiento del crecimiento económico.

El cobre cayó un 6,5 % durante la sesión, alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 2024, en torno al retroceso de Fibonacci del 78,6 %. El mercado muestra una creciente preocupación por una desaceleración económica global provocada por la guerra comercial, lo que podría reducir drásticamente la demanda de cobre —un metal industrial clave y barómetro de la actividad económica. Aunque el cobre no está actualmente sujeto a los aranceles sobre metales introducidos en marzo, en las últimas semanas se han registrado numerosas declaraciones del secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, sugiriendo que podría incluirse en la agenda proteccionista de Trump. El motivo principal de estas consideraciones es la creciente dependencia de la economía estadounidense de las importaciones de cobre, algo que la administración republicana considera un riesgo estratégico para la industria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tras un NFP mejor de lo esperado, el cobre rebota ligeramente. Fuente: xStation 5

