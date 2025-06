Nueva jornada de declaraciones de Powell 🏛️

El inicio del miércoles en los mercados internacionales indica un sentimiento relativamente positivo de los inversores respecto a la situación geopolítica en Oriente Medio. La ausencia de escalada entre Irán e Israel, al menos por el momento, da a los mercados la oportunidad de retomar sus viejas tendencias, que hasta hace poco estaban dominadas por las negociaciones arancelarias. El calendario macroeconómico de hoy está relativamente vacío. Los inversores se centrarán en los datos del PIB de España, la decisión del Banco Central de Canadá (CNB) sobre los tipos de interés y las declaraciones de Powell durante el segundo día de audiencias. Para el mercado petrolero, los datos sobre la evolución de los inventarios de petróleo en Estados Unidos son los más importantes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico del día Fuente: xStation

