El Dax 40 corrige a pesar de los avances de Rheinmetall

Los contratos del Dax 40 bajaron más de un 0,7% hoy, ya que la confianza en los mercados bursátiles europeos refleja una mayor cautela de los inversores y una toma de beneficios tras las recientes subidas. En Alemania, el sector de defensa destaca con notables avances. Las acciones de RENK Group y Hensoldt subieron casi un 4%, mientras que las de Rheinmetall subieron alrededor de un 2%. En contraste, las acciones de Lufthansa y Commerzbank cayeron entre un 3% y un 4%. Entre las acciones con mejor rendimiento del mercado alemán hoy se encuentran Steico y Befesa, que encabezan la lista de las que subieron. Por sectores, el sector bancario y farmacéutico registró un rendimiento inferior en toda Europa, con las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) cayendo más del 2%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según AFP, hoy está prevista una reunión entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Los futuros del Dax 40 están retrocediendo más del 0,7 % y actualmente están probando la media móvil exponencial (EMA) de 200 períodos en el gráfico horario. El volumen de ventas es claramente dominante hoy. Las acciones de Rheinmetall se recuperan Las acciones del gigante alemán de defensa Rheinmetall suben más de un 2% hoy, superando los 1.720 euros y repuntando por encima de la media móvil exponencial de 50 días (EMA50) en el gráfico diario. La acción cotiza actualmente un 8% por debajo de sus máximos históricos. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

