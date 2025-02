El Cobre Continúa su Caída ante la Falta de Estímulos en China

Los futuros del cobre se desplomaron hacia los 8934, alcanzando su nivel más bajo en cuatro meses. Este descenso se debe a las crecientes preocupaciones por la demanda en China. Factores Detrás de la Caída Ausencia de estímulos: El gobierno chino no ha aprobado estímulos significativos para abordar la desaceleración en el sector manufacturero más grande del mundo.

El gobierno chino no ha aprobado estímulos significativos para abordar la desaceleración en el sector manufacturero más grande del mundo. Cambio de enfoque: China ha reiterado su prioridad de alejar la economía de la construcción y la industria, enfocándose en tecnologías avanzadas y nuevas energías.

China ha reiterado su prioridad de alejar la economía de la construcción y la industria, enfocándose en tecnologías avanzadas y nuevas energías. Falta de apoyo económico: Esta falta de apoyo llevó a los mercados a vender activos y contratos de metales básicos, obligando al Banco Popular de China a aplicar recortes extraordinarios de las tasas. Datos Económicos y Comerciales Malos datos de actividad fabril: Según el PMI de la NBS , los datos de actividad fabril han sido desfavorables.

Según el , los datos de actividad fabril han sido desfavorables. Aumento en exportaciones: Las aduanas mostraron un aumento anual del 187% en las exportaciones de cobre , indicando que las fundiciones dependen de clientes extranjeros para las ventas.

Las aduanas mostraron un aumento anual del , indicando que las fundiciones dependen de clientes extranjeros para las ventas. Barreras comerciales: Las amenazas de barreras comerciales de Estados Unidos y Europa han magnificado el impulso bajista. Proyectos en Fundiciones Chinas Nuevos proyectos: Algunos informes indican que las fundiciones chinas están llevando a cabo nuevos proyectos para cumplir con los mandatos de producción.

Algunos informes indican que las fundiciones chinas están llevando a cabo nuevos proyectos para cumplir con los mandatos de producción. Recorte de producción: Estos proyectos desafían los informes anteriores sobre un recorte de producción conjunto destinado a elevar los cargos por tratamiento. Análisis Técnico: COPPER (30.07.2024) El precio del cobre está confirmando cada vez más rupturas bajistas, lo que ha generado mayores caídas. De hecho, el precio del cobre ha caído dentro de un canal bajista a corto plazo del cual no ha podido salir. Actualmente, en temporalidad de M15, se observa otra figura que podría estar apoyando una estructura bajista durante la jornada de hoy. Además, el MACD aún no logra realizar la transición hacia territorio positivo, lo que indica que los retrocesos podrían predominar durante un tiempo más. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

