El cobre retoma el impulso, mientras los temores de escasez global vuelven a dominar el mercado.

Técnicamente, el cobre rebota sobre soportes de Fibonacci , recupera la media de 50 periodos y mantiene un sesgo alcista mientras sostenga la media de 200.

El cobre sube 1,5% tras el desplome del viernes, con el mercado volviendo a enfocarse en la oferta extremadamente ajustada y en un déficit que podría profundizarse en 2026.

El cobre vuelve a operar al alza y sube cerca de 1.5% en la sesión, recuperando parte del retroceso abrupto del viernes, cuando el temor a una desaceleración en la demanda asociada al desplome de acciones ligadas a inteligencia artificial provocó una toma de utilidades generalizada en los metales industriales. Con mayor calma en los mercados y una vuelta a los fundamentos, la atención regresa a un punto que ha marcado prácticamente todo el 2025: la estructura de oferta extremadamente ajustada y la expectativa de que el déficit global se profundice en 2026.

A las interrupciones productivas en minas clave se suman los flujos extraordinarios hacia Estados Unidos, donde importadores continúan adelantando compras ante el riesgo de tarifas futuras, drenando inventarios en la LME y encareciendo el metal fuera del mercado estadounidense. La narrativa estructural sigue intacta: energía verde, renovación de redes eléctricas y electrificación del transporte mantienen un soporte firme para la demanda de cobre, incluso en un contexto de crecimiento más moderado en China.

Mercado físico tensionado y un componente financiero en expansión

A este escenario se suma un nuevo ingrediente: la creciente distorsión entre el mercado físico y el financiero. Por un lado, los compradores industriales enfrentan disponibilidad más limitada y costos logísticos mayores debido al desvío de cargamentos hacia EE.UU., lo que ha generado primas locales significativamente más altas que las referencias globales. Por otro lado, los inversionistas institucionales han incrementado su exposición al metal como cobertura frente al riesgo geopolítico —incluyendo tensiones comerciales y nuevos focos de conflicto en rutas energéticas—, lo que amplifica la presión alcista en momentos de escasez.

Esta combinación de demanda resiliente, oferta frágil y un componente especulativo creciente está creando un mercado más sensible a cualquier noticia de interrupción minera o cambios regulatorios, aumentando la probabilidad de episodios de volatilidad extrema en los próximos meses.

El rally del cobre ya no depende solo de fundamentos industriales

El mercado, sin embargo, también ha aprendido que el cobre ya no se mueve exclusivamente por fundamentos industriales. El rally de este año —superior al 30%— ha estado amplificado por factores financieros, desde la especulación vinculada al ciclo de tarifas en EE.UU. hasta episodios de volatilidad en acciones tecnológicas, que hoy son un termómetro indirecto del apetito por activos cíclicos.

Aun así, el sesgo de mediano plazo se mantiene constructivo: bancos de inversión anticipan precios entre 12.000 y 15.000 dólares por tonelada durante 2026 si persiste el desbalance entre oferta y demanda, y el descenso de casi 40% en inventarios disponibles en la LME respalda esa visión. El mercado no necesita “buenas noticias” para sostener niveles elevados; le basta con que no aparezca un shock de oferta significativo, algo que hoy parece improbable dado el deterioro productivo en varias operaciones de gran escala.

Análisis técnico del cobre: rebote desde 11.440 y resistencia en 11.900 dólares

Desde el punto de vista técnico, el contrato de cobre logró rebotar con fuerza desde la zona de 11.440 dólares —un soporte que coincidía con el 38,2% de retroceso de Fibonacci— y recuperó rápidamente la media móvil de 50 periodos. El impulso alcista encontró resistencia en torno a los 11.900 dólares, nivel asociado al 100% del tramo previo, donde aparecieron ventas tácticas.

Para la sesión, los soportes relevantes se ubican en 11.641 y luego en 11.444 dólares, mientras que los objetivos alcistas inmediatos se proyectan hacia 12.058 y 12.156 dólares. El sesgo sigue siendo constructivo mientras el precio se mantenga por encima de la media de 200 periodos, pero la volatilidad intradía sugiere que cualquier aproximación a los máximos históricos seguirá acompañada de movimientos bruscos propios de un mercado que ya opera muy apretado por el lado de la oferta.

