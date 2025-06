El crudo WTI marca máximos intradía tras informe del Financial Times sobre traslado de uranio iraní ⛽

El precio del petróleo subió después de que el Financial Times informara que, según inteligencia preliminar, una parte significativa del uranio iraní permanece intacta y Teherán ha logrado trasladar gran parte de su inventario. Funcionarios iraníes ya habían sugerido anteriormente que se trasladaron aproximadamente 408 kg de uranio enriquecido antes del bombardeo estadounidense contra la instalación, ocurrido tras varios días de ataques israelíes al país. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los precios del petróleo escalaron ante el temor de que esta noticia genere mayor inestabilidad en Oriente Medio. El crudo WTI (OIL.WTI) avanza hacia máximos de la sesión. Fuente: xStation _________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp.

