El crudo WTI registra una leve caída tras el aumento de la producción de la OPEP🛢️

La OPEP+ está considerando otro aumento significativo en la producción de petróleo, según los últimos informes de prensa difundidos hace apenas unos minutos. Los futuros del crudo registraron una breve caída tras la publicación de esta información. Según informó Bloomberg, ocho países clave de la OPEP+ acordaron un incremento del suministro de 411.000 barriles diarios en cada uno de los últimos tres meses. Varios delegados, que solicitaron mantener el anonimato, indicaron que sus países están dispuestos a considerar el mismo aumento nuevamente en agosto, cuando el grupo se reunirá el 6 de julio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

