El crudo WTI repunta y se aproxima a la EMA de 200 días 💡

Los precios del petróleo suben cerca de un 1,5 % hoy, impulsados por la presión del presidente estadounidense Donald Trump sobre los consumidores de energía rusa. Trump insta a líderes como Erdogan y Orbán a dejar de comprar petróleo a Rusia con el fin de acelerar el fin de la guerra en Ucrania. En este contexto, también critica a los miembros de la OTAN que continúan utilizando suministros de la OPEP+. Este tipo de acciones elevan las tensiones en el mercado energético y pueden seguir presionando al alza las materias primas. Por otro lado, la posible estabilización en la Franja de Gaza, que la Casa Blanca busca alcanzar, podría tener un impacto negativo en el mercado del crudo.

El WTI alcanza hoy sus niveles más altos en casi dos meses. Además, el crudo se aproxima a la EMA de 200 días (curva dorada en el gráfico), lo que puede constituir una resistencia importante frente a la tendencia bajista de largo plazo del instrumento. Una ruptura al alza podría, en teoría, invalidar y revertir la tendencia actual.

Fuente: xStation