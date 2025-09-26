Tres mercados a seguir la próxima semana (26.09.2025)

En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre. Por ello, será relevante seguir instrumentos como AUD/USD, EUR/USD y el índice China A50.

AUD/USD

El dólar australiano estará en el centro de atención antes de la decisión del RBA del martes. El mercado espera que el banco mantenga la tasa en 3,80 %, a la espera de los datos de IPC del 3T. La inflación mensual de agosto aceleró a 3,0 % interanual desde el 2,9 % previo. Los inversores evaluarán cualquier señal de posible relajación monetaria. Un tono cauteloso de “esperar y ver” podría limitar al AUD, aunque un nivel de inflación persistente en los servicios podría brindar apoyo. También será importante seguir los datos de PMI de China del martes, dado que el AUD está estrechamente ligado al crecimiento global.

EUR/USD

La semana traerá una agenda cargada de publicaciones en EE. UU., incluyendo los reportes de ISM manufacturero y de servicios el miércoles y viernes, junto con los datos laborales de ADP y NFP en esos mismos días. Lecturas más débiles reforzarían las expectativas de nuevos recortes de tipos de la Fed y presionarían al dólar. Para el EUR/USD, el dato de inflación armonizada de la Eurozona (HICP) de septiembre, que se publicará el miércoles, también será un factor clave.

China A50

A mediados de semana, China inicia su “Golden Week” (1–7 de octubre), el feriado anual que conmemora la fundación de la República Popular China. Una menor actividad bursátil durante el periodo podría presionar a la baja las acciones, aunque un mayor gasto asociado al feriado podría compensar este efecto. De cara a la festividad, los flujos de capital en China podrían acelerarse más de lo habitual, impulsando la volatilidad. El sentimiento del mercado también se verá influido por la publicación de los PMI de septiembre, el martes.