El crudo WTI sufre su peor caída desde 2023 📉

Los mercados petroleros sufrieron una fuerte liquidaci贸n el jueves, ya que el crudo registr贸 su mayor ca铆da desde 2020, impulsada por el doble impacto del anuncio generalizado de aranceles por parte del presidente Donald Trump y la decisi贸n inesperada de la OPEP+ de acelerar el aumento de la producci贸n. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) cayeron hasta un 7.4鈥%, cotizando por debajo de los 67 d贸lares por barril, mientras que el referente global, el Brent, descendi贸 m谩s de un 7鈥% hasta situarse por debajo de los 70 d贸lares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Mayor ca铆da desde 2020. Fuente: Bloomberg L.P. Los mercados petroleros sufrieron una fuerte liquidaci贸n el jueves, ya que el crudo registr贸 su mayor ca铆da desde 2020, impulsada por el doble impacto del anuncio generalizado de aranceles por parte del presidente Donald Trump y la decisi贸n inesperada de la OPEP+ de acelerar el aumento de la producci贸n. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) cayeron hasta un 7.4鈥%, cotizando por debajo de los 67 d贸lares por barril, mientras que el referente global, el Brent, descendi贸 m谩s de un 7鈥% hasta situarse por debajo de los 70 d贸lares. Mayor ca铆da desde 2020. Fuente: Bloomberg L.P. Los aranceles generan preocupaci贸n sobre el crecimiento Los aranceles del "D铆a de la Liberaci贸n" anunciados por Trump sembraron serias dudas sobre el crecimiento econ贸mico global, especialmente por la imposici贸n de grav谩menes agresivos a grandes importadores de crudo como China e India. Aunque la administraci贸n eximi贸 los flujos de petr贸leo procedentes de Canad谩 y M茅xico, el temor a que la guerra comercial reduzca la demanda energ茅tica provoc贸 una fuerte ca铆da en los precios. La OPEP+ sorprende al mercado con un aumento de la oferta En un giro significativo de pol铆tica, la OPEP+ revel贸 planes para a帽adir m谩s de 400.000 barriles diarios de producci贸n el pr贸ximo mes, triplicando la cifra previamente prevista. Fuentes indican que esta medida busca presionar a los miembros que han superado sus cuotas de producci贸n, al tiempo que compensa potencialmente los barriles perdidos debido a sanciones estadounidenses m谩s estrictas sobre Ir谩n y Venezuela. 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "