El DAX 40 abre ligeramente a la baja

Los mercados europeos cotizan a la baja en general, siendo el W20 polaco el que muestra la caída más pronunciada, con un -1,09 %. El Dax 40 ha bajado un -0,56 %, seguido del índice italiano (-0,55 %) y el EU50 más amplio (-0,54 %). El CAC 40 francés está cayendo un -0,42 %, mientras que el índice holandés y el austriaco muestran pérdidas más modestas, de -0,19 % y -0,17 %, respectivamente. El suizo (-0,15 %), el FTSE 100 del Reino Unido (-0,09 %) y el IBEX35 español (-0,05 %) muestran las caídas más pequeñas entre los índices europeos. Rentabilidad del índice Dax por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 El desempeño sectorial del DAX 40 muestra un panorama mixto, con Finanzas (+0,11%) y Tecnologías de la información (+0,03%) como los únicos sectores en territorio positivo. Bienes raíces es el que peor desempeño muestra, con un descenso significativo del -1,73%, seguido de Bienes básicos de consumo y Salud (ambos -0,80%). Industriales (-0,36%) y Servicios de comunicación (-0,31%) muestran pérdidas moderadas, mientras que Consumo discrecional (-0,01%), Servicios públicos (-0,04%) y Materiales (-0,07%) muestran un desempeño más resistente. La amplitud general del mercado sigue siendo negativa, con 8 de cada 10 sectores cotizando a la baja, lo que indica una presión de venta generalizada en todo el mercado de valores alemán. El índice alemán, el Dax 40, cotiza en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, pero por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días. Para los bajistas, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% es la primera prueba, ya que anteriormente actuó como soporte. Si se supera, se podría volver a probar la media móvil simple (SMA) de 100 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Para los alcistas, la resistencia clave se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. El RSI muestra una divergencia bajista con máximos y mínimos más bajos, mientras que el MACD indica un sentimiento negativo. Fuente: xStation Noticias sobre empresas del Dax 40 Christian Sewing, director ejecutivo de Deutsche Bank AG (DBK.DE) , ha pedido una respuesta regulatoria europea a la implementación suavizada de Basilea III en Estados Unidos. En su intervención en la Euro Finance Week de Frankfurt, Sewing enfatizó que, si bien el 80% de las regulaciones posteriores a la crisis financiera eran apropiadas, Europa debe abordar las normas estadounidenses debilitadas . El director ejecutivo sugirió considerar moratorias regulatorias como parte de una revisión más amplia para mantener el equilibrio competitivo.

, ha pedido una respuesta regulatoria europea a la implementación suavizada de Basilea III en Estados Unidos. En su intervención en la Euro Finance Week de Frankfurt, Sewing enfatizó que, si bien el 80% de las regulaciones posteriores a la crisis financiera eran apropiadas, . El director ejecutivo sugirió considerar moratorias regulatorias como parte de una revisión más amplia para mantener el equilibrio competitivo. Las acciones de Commerzbank AG (CBK.DE) podrían subir hasta un 35% hasta 21 euros (22,7 dólares) por acción si UniCredit procede con una oferta de adquisición, según los analistas de KBW. La acción ya ha ganado un 26% desde septiembre, cuando surgió por primera vez el interés de UniCredit. Sin embargo, la participación del 12% del gobierno alemán podría complicar la adquisición, ya que tanto la gerencia de Commerzbank como los funcionarios gubernamentales se oponen al acuerdo. Se espera una decisión final después del día de los mercados de capitales de Commerzbank del 13 de febrero y las elecciones federales alemanas.

hasta 21 euros (22,7 dólares) por acción si UniCredit procede con una oferta de adquisición, según los analistas de KBW. La acción ya ha ganado un 26% desde septiembre, cuando surgió por primera vez el interés de UniCredit. Sin embargo, la participación del 12% del gobierno alemán podría complicar la adquisición, ya que tanto la gerencia de Commerzbank como los funcionarios gubernamentales se oponen al acuerdo. Se espera una decisión final después del día de los mercados de capitales de Commerzbank del 13 de febrero y las elecciones federales alemanas. E.On SE (EOAN.DE) ha anunciado un EBITDA ajustado de nueve meses de 6.690 millones de euros, un 14% menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque mantiene su previsión para todo el año de 8.800-9.000 millones de euros. La empresa de servicios públicos ha aumentado sus inversiones un 20% hasta los 4.700 millones de euros, centrándose en el desarrollo de infraestructuras. La empresa ha conseguido el 75% de su financiación externa para 2024 a través de bonos verdes y ha ampliado la prefinanciación para 2025. Los analistas se mantienen neutrales, y Morgan Stanley señala que la previsión es menos riesgosa, pero que el potencial alcista es limitado, mientras que Jefferies atribuye el menor EBITDA minorista a los efectos extraordinarios del año anterior y a unas temperaturas más suaves. ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "