El Dax 40 alcanza un nuevo máximo histórico 📈

El sentimiento en el mercado burs谩til alem谩n es muy optimista, y aunque ayer vimos cierto enfriamiento en Wall Street, la tendencia alcista del Dax 40 no se ha detenido. De hecho, el 铆ndice alem谩n se anota en la jornada de hoy una nueva subida cercana a un 1% y alcanza un nuevo m谩ximo hist贸rico, superando los 20.000 puntos.聽 Cotizaci贸n del Dax 40 (velas de 30 minutos) Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del Dax 40 (velas diarias) En el intervalo diario, el Dax 40 se acerca al l铆mite superior del canal ascendente que hemos estado observando desde principios de agosto. 聽 Fuente: xStation5 La gran mayor铆a de las empresas del DAX registran subidas en la sesi贸n de hoy. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Los valores m谩s importantes de las bolsas europeas cotizan con algo de debilidad. Los ADRs de las acciones estadounidenses tambi茅n bajan. El fabricante de autom贸viles Stellantis sube un 4%. A esto hay que sumar que los sectores de miner铆a y materiales cotizan con sesgo alcista. Fuente: xStation5 Suben las acciones de SUSS MicroTec El precio de las acciones del fabricante alem谩n de equipos para semiconductores SUSS MicroTec聽sube un 36% en lo que supone la mayor subida de su historia. La empresa anunci贸 unos resultados preliminares que superaron las expectativas en t茅rminos de ventas y EBIT. Los pedidos de la empresa aumentaron significativamente, llevando las ventas a niveles sin precedentes de 445 millones de euros, con un margen EBIT preliminar del 17,5%. Los analistas de Berenberg indicaron que es probable que la aceleraci贸n de las ventas se produzca m谩s cerca de la segunda mitad del a帽o. El crecimiento en el segmento Advanced Backend Solutions se debi贸 principalmente a la alta demanda de soluciones provisionales, mientras que la previsi贸n del margen Ebit deber铆a mejorar gracias a una combinaci贸n de ventas favorable.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "