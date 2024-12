Los mercados bursátiles europeos muestran un comportamiento mayoritariamente negativo, con el W2 0 polaco liderando las caídas (-1,28%), seguido del Ibex35 (-0,54%) y el FTSE MIB italiano (-0,40%). El AUT 20 de Austria ha bajado un 0,39% mientras que el FTSE100 del Reino Unido ha caído un 0,31%. El Dax 40 muestra un descenso más modesto del 0,13%. El índice de volatilidad VSTOXX se mantiene estable (0,00%). Sólo unos pocos índices se negocian en territorio positivo, con el Eurostoxx y el NED25 de los Países Bajos subiendo ambos un 0,11%, mientras que el Cac40 muestra una ligera subida del 0,13%. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 El Dax 40 cotiza cerca de su máximo histórico, pero los indicadores de impulso sugieren cautela. El RSI ha salido de la zona de sobrecompra y está iniciando una tendencia bajista lenta, lo que podría indicar un debilitamiento del impulso alcista. De manera similar, el MACD se está acercando a un cruce bajista, lo que podría indicar un cambio en el sentimiento. Para que los bajistas recuperen el control, se debe volver a probar el máximo de octubre en 19.783 euros. Una ruptura por debajo de este nivel podría allanar el camino para una nueva prueba del máximo de principios de noviembre en 19.525, un área estrechamente alineada con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.626 puntos, que forma una zona de soporte crítica. Para los alcistas, la resistencia clave está en el nivel de retroceso de Fibonacci del 161,8% en 20.566. Este nivel ha sido significativo en las últimas sesiones bursátiles y podría señalar el inicio de una divergencia bajista. Noticias corporativas del Dax 40 Las acciones de Airbus (AIR.DE) subieron un 1,6% tras la mejora de la recomendación de Deutsche Bank de "mantener" a "comprar". La recomendación se produce tras la recuperación del precio de las acciones desde los máximos de mediados de mayo, lo que indica un renovado impulso alcista a medida que se acerca a su máximo histórico.

Las acciones de Thyssenkrupp (TKA.DE) cayeron un 2% después de que su filial Nucera informara de una pérdida de EBIT de 14 millones de euros para el ejercicio 2023/24, en comparación con un beneficio de 25 millones de euros en el año anterior. La filial de hidrógeno prevé un EBIT para el ejercicio 2024/25 de entre -30 millones de euros y +5 millones de euros, a pesar de que la cartera de pedidos supera los 1.000 millones de euros. Las ventas se prevén en 850-950 millones de euros, tras un aumento del 32% hasta los 862 millones de euros. La empresa ha ampliado su plantilla de 675 a 1.012 empleados.

El jefe del comité de empresa de Mercedes-Benz (MBG.DE), Ergun Lümali, expresó su preocupación por los volúmenes de ventas y afirmó que caer por debajo de los 2 millones de automóviles anuales sería "inaceptable" para los representantes de los trabajadores. Las ventas de automóviles de la empresa alcanzaron 1,46 millones de unidades en los primeros nueve meses de 2023, un 4,3% menos que en el mismo período del año anterior, y se espera que las ventas anuales sean inferiores a los 2,04 millones de unidades de 2023. Acontecimientos políticos El canciller alemán Olaf Scholz perdió una moción de confianza, con 394 votos en contra, 207 a favor y 116 abstenciones. Esto allana el camino para las elecciones anticipadas, programadas para el 23 de febrero de 2025. El hecho se produce después del colapso de su gobierno de coalición en noviembre en medio de disputas presupuestarias. Se espera que el presidente Frank-Walter Steinmeier disuelva formalmente el Bundestag en 21 días. Indicadores económicos Los datos del IFO alemán de noviembre arrojaron resultados mixtos: Las expectativas empresariales bajaron a 84,4 (pronóstico 87,5).

La evaluación actual mejoró a 85,1 (pronóstico 84,0).

El índice de clima empresarial bajó a 84,7 (pronóstico 85,5).

