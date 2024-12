El Dax 40 cotiza a la baja

Los mercados europeos cotizan a la baja en general, con el suizo mostrando el descenso más pronunciado (-1,10%), seguido por el Ibex35 (-0,89%) y el Cac 40 francés (-0,76%). El Eurostoxx 50 se deja medio punto mientras que el FTSE MIB italiano y el AUT20 austriaco han bajado un 0,48%. El NED 25 holandés (-0,28%), el FTSE 100 del Reino Unido (-0,26%) y el Dax 40 alemán (-0,15%) muestran caídas más modestas. El W20 polaco es el único índice en territorio positivo, subiendo un 0,50%. Fuente: Bloomberg Financial LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto al comportamiento sectorial del DAX 40, todos los sectores cotizan en territorio negativo, excepto el inmobiliario, que registra una modesta ganancia del 0,17%. El sector financiero muestra el descenso más pronunciado (-1,28%), seguido de los materiales (-1,12%) y las tecnologías de la información (-1,00%). Los servicios de comunicación (-0,82%), la atención sanitaria (-0,56%), los bienes de consumo discrecional (-0,69%) y los bienes de consumo básico (-0,38%) también bajan significativamente. Los sectores industriales (-0,52%) y los servicios públicos (-0,94%) completan los sectores en descenso. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 continúa su tendencia bajista. El RSI se ha enfriado y actualmente se está consolidando en la zona neutral. Además, el MACD, después de formar un cruce bajista, se está ampliando a la baja. Para los bajistas, una nueva prueba del máximo de octubre en 19.783 podría acelerar el impulso bajista. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría llevar a una nueva prueba del máximo de principios de noviembre en 19.525, que se alinea estrechamente con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.653, estableciendo una zona de soporte crítica. Para los alcistas, el nivel de retroceso de Fibonacci del 161,8% en 20.566 sigue siendo la resistencia clave. Este nivel ha jugado un papel fundamental en las últimas sesiones y podría actuar como un trampolín para nuevos avances alcistas o como un umbral que marque el inicio de la divergencia bajista. Noticias corporativas del Dax 40 JPMorgan mantiene su calificación Overweight (266 €) y la vigilancia positiva de catalizadores, considerando que la compañía está bien posicionada para capitalizar la debilidad actual del mercado de Nike tras las decepcionantes previsiones de ventas del tercer trimestre que presentó. Si bien los resultados de Nike ensombrecen el sector europeo de ropa deportiva en general, afectando potencialmente a minoristas como JD Sports y Puma, los analistas de JPMorgan ven a Adidas como un posible beneficiario del cambio en el panorama competitivo. Los informes de Nike sobre la mejora de las tendencias, con descensos de ventas que se moderaron en noviembre en comparación con octubre, sugiere cierta estabilización en el mercado de ropa deportiva en general , aunque el impacto varía según las empresas y las regiones. Los resultados de Nike impactan en las perspectivas de Adidas ( ADS.DE ):(266 €) y la vigilancia positiva de catalizadores, considerando que la compañía está bien posicionada para capitalizar la debilidad actual del mercado de Nike tras las decepcionantes previsiones de ventas del tercer trimestre que presentó. Si bien los resultados de Nike ensombrecen el sector europeo de ropa deportiva en general, afectando potencialmente a minoristas como JD Sports y Puma, los analistas de JPMorgan ven a Adidas como un posible beneficiario del cambio en el panorama competitivo. Los informes de Nike sobre la mejora de las tendencias, con descensos de ventas que se moderaron en noviembre en comparación con octubre,, aunque el impacto varía según las empresas y las regiones.

ha aumentado esta semana sus derechos de voto totales en Commerzbank ( UniCredit ( UCG.IT CBK.DE ) al 24,63% frente al 21,21%. La posición consta de un 9,49% en derechos de voto directos y un 15,13% a través de instrumentos. La actividad de negociación de las acciones de Commerzbank ha sido notablemente alta, con Morgan Stanley, BNP Paribas y Merrill Lynch emergiendo como las entidades más activas entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre, mientras que la acción ha caído un 2% durante el último mes con un precio promedio de la acción de 15,02€.

ha inyectado aproximadamente 310 millones de euros en Deutsche Bank Polska , principalmente para abordar litigios en curso relacionados con hipotecas. No se espera que el aumento de capital, que anteriormente se guió para el cuarto trimestre como parte de la estrategia del banco para resolver problemas de litigio heredados, afecte el sólido desempeño operativo proyectado del banco o sus ratios de capital y apalancamiento. Deutsche Bank ( DBK.DE , principalmente para abordar litigios en curso relacionados con hipotecas. No se espera que el aumento de capital, que anteriormente se guió para el cuarto trimestre como parte de la estrategia del banco para resolver problemas de litigio heredados, afecte el sólido desempeño operativo proyectado del banco o sus ratios de capital y apalancamiento.

cotizan a la baja, sin noticias específicas de la compañía que impulsen el movimiento, a pesar de que hay prevista una reunión de analistas e inversores institucionales. Las acciones de Siemens ( SIE.DE , a pesar de que hay prevista una reunión de analistas e inversores institucionales. Fuente: Bloomberg Financial LP

