El DAX 40, en zona de máximos históricos

La última sesión de la semana en los mercados bursátiles europeos trae subidas para la mayoría de los índices bursátiles. El DAX 40 crece un 0,2%. El FTSE 100 británico se deja un 0,31%. El CAC40 es de los que más sube, hasta un 0,6%. La atención de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas y en los discursos de los banqueros de la Reserva Federal. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Cotización del DAX 40 El DAX 40 ha subido un 0,24% durante la sesión del viernes y se encuentra de nuevo en la zona de máximos históricos. Las cotas clave de la tendencia alcista son la zona de los 19.000 puntos, la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) y el pico histórico que acaba de romperse. Fuente: xStation Noticias corporativas Más allá de los movimientos del DAX 40 y del resto de índices europeos, hoy también se han conocido varias informaciones de distintas empresas. Una de ellas es Volvo (VOLVB.SE), que prevé un estancamiento de la demanda el próximo año. La empresa informó de una caída mayor de lo esperado en sus resultados trimestrales ajustados, después de que la menor actividad de transporte y construcción frenara las ventas de vehículos. El beneficio operativo ajustado para el tercer trimestre fue de 14.100 millones de coronas, en comparación con los 19.300 millones del año anterior y la previsión media de los analistas de 15.600 millones. Los pedidos de camiones pesados ​​cayeron un 7% interanual en el tercer trimestre. Por su parte, EssilorLuxottica (EL.FR) acaba de informar de unos resultados financieros ligeramente peores de lo esperado. El fabricante de gafas registró unos ingresos inferiores a los esperados en moneda constante en relación con las expectativas de los analistas. Sin embargo, los datos no hicieron que las acciones cayeran demasiado, en vista de las recientes ventas masivas correlacionadas con los resultados de LVMH, que sugerían una lectura peor. Los ingresos en moneda constante aumentaron un 4% frente a las expectativas del 5,28%. Además, los datos de China fueron buenos, lo que sugiere que la empresa puede ganar clientes en Asia (hasta un 4,5%) a pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas. Las propias empresas de moda, que hoy están estrechamente vinculadas al sentimiento chino, están ganando terreno. Esto se debe principalmente al anuncio del lunes del establishment chino de recortar los tipos de interés.. Fuente: xStation Fuente: Bloomberg Financial LP ¿Cómo invertir en el DAX 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del DAX 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

