El Dax 40 inicia la corrección en Europa

Las bolsas europeas se encuentran relativamente débiles tras cinco semanas consecutivas de subidas, debido a que una sorpresiva rebaja de la calificación crediticia estadounidense y los débiles datos económicos de China han afectado la confianza de los inversores. El Dax 40 alemán baja actualmente un 0,5 % en el mercado al contado, mientras que el CAC 40 francés baja un 0,73 %. Por lo tanto, el impulso que impulsa estas medidas correctivas aún no es excesivo. El Dax 40 corrige El Dax 40 ha iniciado una fase de corrección en los mercados europeos, reflejando una toma de beneficios tras las recientes subidas eufóricas. A pesar de la caída, los inversores siguen mostrando interés en sectores estratégicos como el de defensa, con empresas como Rheinmetall y Thyssenkrupp destacándose en el panorama bursátil . Además, el Bundesbank ha advertido sobre la vulnerabilidad de la economía alemana ante posibles aranceles estadounidenses y cambios en la política comercial, lo que podría afectar el crecimiento del PIB en los próximos años. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 El Dax 40 alemán ha bajado un 0,31 % intradía. El contrato se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul) y está recuperando por completo las caídas iniciadas a finales de marzo. Desde una perspectiva técnica (EMA exponencial), el índice está retomando su tendencia alcista. Las ligeras caídas de hoy no contradicen las indicaciones técnicas de la tendencia a largo plazo. Fuente: xStation Noticias de mercado Las acciones de E.ON (EOAN.DE) subieron un 1,8% después de que HSBC elevara su precio objetivo para la empresa alemana de servicios públicos a 17,7 euros desde 16,4 euros por acción, afirmando que los catalizadores regulatorios deberían reactivar el crecimiento y acelerar el ritmo de nuevas inversiones. Las acciones de artículos de lujo cayeron después de que los datos de ventas minoristas de China, un mercado clave para el sector, no cumplieran con las expectativas de los analistas para abril. Hermes (RMS.FR), Burberry (BRBY.UK) y Moncler (MONC.IT) cayeron entre un 2% y un 6%. Volkswagen (VOW1.DE) cayó un 3,5% tras la cotización del fabricante alemán de automóviles tras recortar su dividendo hoy. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

