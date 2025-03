¿Qué es el PIB y cómo influye en tus inversiones?

El PIB (Producto Indicador Bruto) es un indicador económico que mide el valor de los bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año, y que sirve para calcular la riqueza generada en un país. En este artículo, te contamos cómo se calcula, qué tipos existen y qué impacto tiene en el mundo inversor.

Pocas siglas son más conocidas en el mundo de las finanzas y la economía como PIB. El Producto Interior Bruto es un indicador trascendental a la hora de medir el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un período específico y una métrica clave para evaluar el crecimiento económico y orientar las estrategias de inversión. En este artículo, te contamos qué es el PIB, cómo se calcula y qué impacto tiene en el mercado. ¿Qué es el PIB? El PIB, siglas con las que se conoce al Producto Indicador Bruto, es un indicador económico que mide el valor de los bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año, y que sirve para calcular la riqueza que genera un país. Creado en 1937 por Simon Kutznets, que lo incluyó en su informe para crear las Cuentas Nacionales de Estados Unidos, esta métrica resulta fundamental para medir la actividad económica de una nación, ya que proporciona una visión general del tamaño y salud de su economía. De este modo, un PIB en crecimiento indica una economía en expansión, mientras que un PIB decreciente puede señalar recesión o estancamiento. ¿Cómo se calcula el PIB? El Producto Interior Bruto es una métrica que utilizan los gobiernos y organismos públicos para comparar el desempeño económico entre países para llevar a cabo sus políticas económicas y que resulta de gran utilidad para los inversores, que pueden emplearlo para diseñar o ajustar sus estrategias. Este indicador se obtiene de forma trimestral, aunque para evaluar y comparar la economía entre países se emplea su dato anual, y su cálculo depende de una institución pública. Así, en España esta responsabilidad recae sobre el INE (Instituto Nacional de Estadística), mientras que a nivel europeo es el Eurostat (Oficina Europea de Estadística) quien se encarga de calcularlo. A la hora de calcular el PIB, se pueden seguir tres enfoques distintos: el enfoque del gasto, el enfoque del valor agregado y el enfoque de ingresos. Enfoque de gasto Este método se basa en la demanda agregada y se calcula sumando todos los gastos de los consumidores de un país, o lo que es lo mismo, sumando el valor de todas las compras que hayan realizado. Su fórmula es la siguiente: PIB = C + I + G + (X - M) Donde: C: Consumo

I: Inversión

G: Gasto público

X: Exportaciones

M: Importaciones Enfoque de valor agregado En este caso, el PIB se calcula sumando el valor añadido bruto de cada producto vendido en un país durante un plazo concreto. Su fórmula es la siguiente: PIB = Valor añadido bruto + (ingresos - subvenciones) Este método de cálculo es el opuesto al del gasto, ya que en vez de centrarse en el valor de las compras, se enfoca en las ventas de productos y servicios. Para evitar duplicidades, no obstante, estas ventas se suman una vez se haya restado el valor de las materias primas y otros productos intermedios que se hayan empleado para su elaboración, de tal forma que se suma tan solo su valor añadido bruto, tal y como muestra la fórmula. Enfoque de ingresos Conocido también como método de rentas, este enfoque se basa en la suma de todos los ingresos generados en el país e incluye tres conceptos clave: el salario de los trabajadores asalariados, el excedente bruto de explotación, que incluye intereses, alquileres y beneficios de los inversores, y los impuestos menos las subvenciones. Su fórmula de cálculo es la siguiente: PIB = RA + EBE + (Impuestos - Subvenciones) Donde: RA: remuneración de los asalariados

EBE: excedente bruto de explotación Independientemente de la fórmula que se utilice, todas estas fórmulas de cálculo tendrán el mismo resultado. Tipos de PIB El PIB puede expresarse de dos formas: nominal o real. PIB nominal : mide el valor de la producción de bienes y servicios a precios corrientes, sin ajustar por inflación.

: mide el valor de la producción de bienes y servicios a precios corrientes, sin ajustar por inflación. PIB real: ajusta el PIB nominal para eliminar los efectos de la inflación, reflejando el valor real de la producción en términos de precios constantes. Más allá de esta clasificación, dentro del mercado también encontramos otro tipo de PIB: el per cápita. Este indicador sirve como referencia para conocer la riqueza de un país de forma más representativa o individualizada, ya que relaciona el nivel de renta del país con la de su población. Para calcularlo, se aplica la siguiente fórmula: PIB per cápita = PIB/población del país El PIB per cápita refleja la cantidad promedio de bienes y servicios que corresponden a cada habitante de un país y puede ofrecer una métrica más precisa para comparar los niveles de riqueza entre distintas regiones. Aun así, sigue sin indicar con exactitud cómo se distribuye esa riqueza entre la población, por lo que para obtener una panorámica completa de la situación del país será necesario combinarlo con otras métricas. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente ¿Cómo impacta el crecimiento del PIB en los mercados financieros? El crecimiento del PIB tiene una influencia directa en los mercados financieros. Concretamente, impacta de manera directa en los aspectos como: Confianza de los inversores . Un aumento en el PIB suele generar confianza en los inversores, impulsando la inversión en acciones y otros activos.

. Un aumento en el PIB suele generar confianza en los inversores, impulsando la inversión en acciones y otros activos. Políticas monetarias . Un crecimiento económico sólido puede llevar a los bancos centrales a ajustar y recortar los tipos de interés. Esto afecta al coste del crédito y al rendimiento de las inversiones.

. Un crecimiento económico sólido puede llevar a los bancos centrales a ajustar y recortar los tipos de interés. Esto afecta al coste del crédito y al rendimiento de las inversiones. Valoración de empresas . Compañías en economías en crecimiento tienden a reportar mayores beneficios, lo que puede incrementar el valor de sus acciones.

. Compañías en economías en crecimiento tienden a reportar mayores beneficios, lo que puede incrementar el valor de sus acciones. Mercado de deuda . Un PIB en crecimiento reduce el riesgo de impago de un país, lo que favorece la estabilidad del mercado de bonos.

. Un PIB en crecimiento reduce el riesgo de impago de un país, lo que favorece la estabilidad del mercado de bonos. Demanda de materias primas . Un PIB en expansión aumenta el consumo de energía, metales y otros recursos, impactando en los precios de las commodities.

. Un PIB en expansión aumenta el consumo de energía, metales y otros recursos, impactando en los precios de las commodities. Tipo de cambio. Una economía fuerte tiende a fortalecer su moneda, lo que afecta a las exportaciones e importaciones. ¿Por qué el PIB no siempre refleja el bienestar económico real? A pesar de que el PIB es un indicador muy útil a la hora de evaluar la salud económica de un país, esta métrica también tiene ciertas limitaciones que le impiden ofrecer una imagen clara y precisa sobre el bienestar económico real de un país. Entre ellas, algunas de las lagunas que más acusa son: Economía sumergida . Las actividades no declaradas o informales no se reflejan en el PIB.

. Las actividades no declaradas o informales no se reflejan en el PIB. Desigualdad . No muestra cómo se distribuye la riqueza entre la población. Por lo tanto, puede haber países con un PIB elevado, pero en el que también hay sectores de población concretos que están muy empobrecidos.

. No muestra cómo se distribuye la riqueza entre la población. Por lo tanto, puede haber países con un PIB elevado, pero en el que también hay sectores de población concretos que están muy empobrecidos. Bienestar social . No tiene en cuenta factores como la salud, la educación o la calidad de vida.

. No tiene en cuenta factores como la salud, la educación o la calidad de vida. Sostenibilidad ambiental . No mide el impacto ambiental del crecimiento económico.

. No mide el impacto ambiental del crecimiento económico. Endeudamiento . Un PIB en crecimiento que se basa en deuda puede que no sea sostenible a largo plazo.

