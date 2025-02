¿Qué es la deuda pública y cómo afecta a la economía?

La deuda pública es todo el dinero que un Estado pide prestado cuando sus ingresos fiscales no son suficientes para cubrir sus necesidades y la segunda fórmula de financiación más importante de los países, solo después de los impuestos. En este artículo, te contamos qué es y qué tipos existen.

Al igual que ocurre con las empresas o ciudadanos particulares, los Estados también necesitan dinero para cubrir sus necesidades. Este dinero, por norma general, suele provenir de los impuestos. Sin embargo, cuando la recaudación es insuficiente para hacer frente a los gastos o desarrollar algún proyecto concreto, lo habitual es que recurran a un mecanismo concreto: la deuda pública. Pero ¿qué es exactamente? ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública, también conocida como deuda soberana, es el dinero que un Estado pide prestado cuando sus ingresos fiscales no son suficientes para cubrir sus necesidades. Este concepto representa, básicamente, todas las deudas que el país ha contraído con sus acreedores, los cuales pueden ser ciudadanos particulares, empresas, ya sean nacionales o internacionales, o incluso otros países. Después de los impuestos, la deuda pública es la fórmula de financiación más empleada por el sector público. Esta deuda se adquiere a partir de la emisión de títulos, como las Letras del Estado o los Bonos del Tesoro, los cuales ofrecen una serie de intereses a sus inversores. Por ello, además de posicionarse como un instrumento de gran valor dentro de la economía nacional, la deuda pública también ocupa un papel destacado dentro del mundo de la inversión. ¿Cómo se calcula? La deuda pública es un porcentaje que se mide en función de su relación con el PIB (Producto Interior Bruto) del país. Para calcularla, se debe seguir la siguiente fórmula: Deuda pública (% del PIB) = (Deuda total del Estado / PIB) x 100 Cuanto mayor sea el porcentaje de deuda pública en relación con el PIB, menor será la capacidad de pago del país, y viceversa. Este porcentaje ayuda a comparar el estado de deuda de los distintos países, por lo que resulta muy útil de cara a valorar la sostenibilidad de la región y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras sin poner en riesgo su economía. Por poner un ejemplo, imaginemos que un país tiene una deuda pública de un billón de euros y un PIB de 2 billones. Si aplicamos la fórmula, obtenemos: Deuda pública (% del PIB) = (1 billón/ 2 billones) x 100 Por tanto, la relación entre la deuda y el PIB es del 50%. Tipos de deuda pública La deuda pública se puede clasificar de varias maneras, en función de su duración, su emisor, su origen y su naturaleza como instrumento financiero. Según la duración Corto plazo . Es aquella que tiene una fecha de vencimiento reducida. En esta categoría, se engloban las Letras del Tesoro, ya que tienen vencimientos de hasta 18 meses.

. Es aquella que tiene una fecha de vencimiento reducida. En esta categoría, se engloban las Letras del Tesoro, ya que tienen vencimientos de hasta 18 meses. Medio plazo . Es la deuda que presenta una fecha de vencimiento media, de entre dos a cinco años. En esta categoría, se engloban los Bonos del Estado.

. Es la deuda que presenta una fecha de vencimiento media, de entre dos a cinco años. En esta categoría, se engloban los Bonos del Estado. Largo plazo. Es aquella que puede alcanzar grandes periodos de vencimiento, de varias décadas. Enfocada a los inversores a largo plazo, en esta categoría se encuentran las obligaciones, que pueden ser de entre cinco a 30 años. Según el emisor Deuda nacional . Es el tipo de deuda emitida por el gobierno central.

. Es el tipo de deuda emitida por el gobierno central. Deuda regional y local. Es la que emiten las comunidades autónomas o los ayuntamientos para financiar proyectos específicos. Según su origen Deuda interna : es la emitida y adquirida dentro del país por ciudadanos, empresas o instituciones.

: es la emitida y adquirida dentro del país por ciudadanos, empresas o instituciones. Deuda externa: es la que procede de acreedores internacionales, como un país o un banco extranjero. Por título Deuda indexada . Es la que ajusta su valor en función de la inflación, a fin de proteger al inversor.

. Es la que ajusta su valor en función de la inflación, a fin de proteger al inversor. Deuda no indexada. Es la que no está ajustada por la inflación, por lo que mantiene un valor fijo a lo largo de su vigencia. Ventajas y desventajas de la deuda pública Como ocurre con cualquier instrumento, la deuda pública ofrece tanto ventajas como desventajas para los inversores y el propio país. Desde el punto de vista positivo, sus principales puntos fuertes son: Financia servicios esenciales . Permite a los gobiernos mantener o mejorar servicios fundamentales como la salud, la educación o las infraestructuras.

. Permite a los gobiernos mantener o mejorar servicios fundamentales como la salud, la educación o las infraestructuras. Da acceso a una inversión segura. Los instrumentos de deuda pública se consideran activos de bajo riesgo, por lo que son una opción interesante para los inversores más conservadores. Por el contrario, si nos fijamos en sus inconvenientes, los riesgos más destacados son: Alto coste financiero . Un nivel alto de deuda conlleva más pagos de intereses, lo que reduce los recursos disponibles para otros fines.

. Un nivel alto de deuda conlleva más pagos de intereses, lo que reduce los recursos disponibles para otros fines. Dependencia del mercado . Un país muy endeudado es más vulnerable a los cambios que se den en el ámbito global.

. Un país muy endeudado es más vulnerable a los cambios que se den en el ámbito global. Impacto negativo en el crecimiento . Si la deuda pública se destina a gastos poco productivos, puede lastrar el desarrollo económico.

. Si la deuda pública se destina a gastos poco productivos, puede lastrar el desarrollo económico. Rentabilidad limitada. En comparación con otros instrumentos, como las acciones, los activos de deuda pública ofrecen una rentabilidad más reducida, ya que su nivel de riesgo es más bajo. ¿Cómo afecta la deuda pública al ciudadano? La deuda pública repercute directa e indirectamente en los ciudadanos, ya que puede impactar a la hora de: Subir los impuestos . Para reducir el nivel de deuda, los gobiernos pueden llevar a cabo políticas fiscales más estrictas, lo que incrementa los impuestos sobre la renta, el consumo o el patrimonio.

. Para reducir el nivel de deuda, los gobiernos pueden llevar a cabo políticas fiscales más estrictas, lo que incrementa los impuestos sobre la renta, el consumo o el patrimonio. Reducir los servicios públicos . En escenarios de austeridad, los recortes presupuestarios afectan a sectores como la educación o la sanidad.

. En escenarios de austeridad, los recortes presupuestarios afectan a sectores como la educación o la sanidad. Encarecer los créditos. Una deuda pública alta suele generar un aumento de los tipos de interés. Por lo tanto, los préstamos y las hipotecas son más caros. Impacto de los tipos de interés A la hora de valorar la deuda pública, además, se debe tener en cuenta el impacto que los tipos de interés pueden tener sobre ella, ya que tienen un rol fundamental en su sostenibilidad. En este sentido, se pueden dar dos escenarios: Los tipos bajos reducen el coste de financiación . De esta manera, permiten a los gobiernos emitir deuda a un coste menor.

. De esta manera, permiten a los gobiernos emitir deuda a un coste menor. Los tipos altos encarecen el coste de servicio de la deuda. Por consiguiente, impactan tanto en el presupuesto estatal como en el crecimiento económico. En el último año, los tipos de interés en la Unión Europea se han recortado, lo que facilita la emisión de deuda. Sin embargo, si se aprueban políticas de endurecimiento monetario por parte del Banco Central Europeo para combatir la inflación, podrían aumentar la carga financiera de los países altamente endeudados. Perspectivas futuras de la deuda pública Llevar una correcta gestión de la deuda pública resulta vital para la sostenibilidad de un estado. En el contexto actual, no obstante, hay ciertos desafíos que el sector público debe abordar de cara a mantener su sostenibilidad: Crisis climática . La lucha contra el cambio climático exige inversiones importantes para financiar la transición hacia una economía más sostenible.

. La lucha contra el cambio climático exige inversiones importantes para financiar la transición hacia una economía más sostenible. Envejecimiento de la población . La edad media del planeta crece hasta los 73,3 años, ​​según Naciones Unidas. Este hecho incrementa el gasto en pensiones y sanidad, lo cual hace que los países tengan más necesidades de endeudamiento.

. La edad media del planeta crece hasta los 73,3 años, ​​según Naciones Unidas. Este hecho incrementa el gasto en pensiones y sanidad, lo cual hace que los países tengan más necesidades de endeudamiento. Incertidumbre global. Factores como las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados también dificultan la gestión fiscal y suponen un reto próximo. En esta línea y siguiendo al FMI, los países deben equilibrar sus estrategias de gasto e inversión para evitar futuras crisis. La deuda pública garantiza el funcionamiento de un estado, pero exige una gestión prudente. Como inversor, es vital entender cómo funciona y sus oportunidades en forma de letras y bonos del Tesoro. Invertir en deuda pública con XTB En XTB, contamos con una amplia variedad de instrumentos con los que nuestros clientes pueden invertir en deuda pública, concretamente de Estados Unidos, como los ETFs IBTA.UK, DTLA.UK, IBTE.UK o IUSM.DE, entre muchos otros. Además, en nuestra plataforma contamos con una amplia variedad de acciones y ETFs, con los que podrás invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta. Una vez superado este límite, la comisión a pagar será de 0,2% (mínimo 10 euros). Asimismo, por el dinero que tengan en su cuenta recibirán un 4,20% de interés anual durante los primeros 90 días de apertura y un 2% una vez se haya superado el plazo. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente

