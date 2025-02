El Dax 40 muestra resiliencia pese a la incertidumbre electoral

Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto, con una ligera inclinación hacia el terreno positivo. El Dax 40 ha subido aproximadamente un 12% este año, impulsado por las expectativas de que cualquier coalición resultante tendría una mayoría suficiente para reformar el freno de la deuda, que requiere una mayoría de dos tercios del Bundestag para modificarlo. Las encuestas recientes muestran un apoyo público a la flexibilización o eliminación de este límite de endeudamiento, aunque un resultado electoral inesperado podría poner en entredicho estas suposiciones y presionar al euro. Rentabilidad del índice Dax por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Dax 40 cotiza por debajo de su máximo histórico (ATH). Los alcistas intentarán mantenerse por encima del máximo anterior en 22.000, mientras que los bajistas pueden apuntar a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, con un objetivo adicional en la media móvil simple (SMA) de 30 días en 21.732. En caso de una corrección más significativa, el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 50 días, podría entrar en juego. El RSI está mostrando signos de divergencia bajista, lo que indica cautela. Mientras tanto, el MACD dio recientemente una señal de venta. Fuente: xStation Noticias de empresas Dodge & Cox aumenta su participación en Bayer: la firma de inversión ahora posee el 3,03% de los derechos de voto totales en Bayer AG, según una presentación del 21 de febrero. El umbral se cruzó el 13 de febrero mediante la adquisición de acciones con derecho a voto. Los datos de la actividad comercial muestran que Morgan Stanley, JP Morgan Chase Bank y Merrill Lynch fueron los corredores más activos en Bayer del 21 de enero al 20 de febrero, con un aumento del 1,6% en las acciones durante el último mes a un precio medio de 21,28 euros. Jefferies rebaja la calificación de Airbus por los desafíos de integración: el banco de inversión ha reducido su recomendación sobre Airbus de comprar a mantener, citando preocupaciones sobre los desafíos de la puesta en marcha y la integración del negocio de aeroestructuras. La analista Chloe Lemarie señala la ausencia de un anuncio de recompra como un posible obstáculo para el rendimiento de las acciones. Jefferies redujo su precio objetivo en un 5% a 180 €, lo que refleja las expectativas de un crecimiento más lento del EBIT en la aviación comercial y un rendimiento más débil en defensa y espacio. La rebaja se produce tras los recientes resultados trimestrales de Airbus, donde las ganancias no alcanzaron las estimaciones, mientras que las ventas superaron las expectativas. Los mercados muestran una cobertura limitada contra los riesgos electorales alemanes: el posicionamiento actual del mercado sugiere confianza en las encuestas que predicen un resultado de coalición mayoritaria, lo que podría subestimar los riesgos de sorpresa. La volatilidad semanal del EUR/USD se sitúa en el 7,74%, por debajo del promedio de cinco años e implicando una caída potencial de sólo el 0,9%. El franco suizo ha experimentado una demanda modesta a pesar de su condición de refugio. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



