El DAX 40 quiere volver a sus máximos históricos

Los mercados europeos muestran un desempeño mixto hoy, con el FTSE 100 de Reino Unido liderando las ganancias (+0,27%), El índice alemán, el Dax 40, sube un +0,2%, mientras que el pan-europeo EU50 y el italiano ITA40 avanzan un 0,1%. El español SPA35 (-0,05%), el suizo SUI20 (-0,25%) y el austriaco AUT20 (-0,28%) están en territorio negativo. Cotización del Dax 40 En cuanto al desempeño sectorial del DAX 40 alemán, el mercado muestra un panorama mixto, con seis sectores que registran ganancias y cinco que caen. Tecnologías de la información lidera los avances (+0,51%), seguido de Finanzas (+0,39%) y Consumo discrecional (+0,28%). Industrias (+0,14%), Servicios públicos (+0,08%), muestran ganancias modestas. En el lado negativo, Atención sanitaria (-0,05%), Servicios de comunicación (-0,17%), Bienes raíces (-0,20%), Bienes básicos de consumo (-0,58%) y Materiales (-0,64%) están cayendo. El desempeño agregado del DAX 40 muestra una ganancia de +0,25%, con una amplitud del mercado que indica una sesión de negociación mixta a pesar de que la mayoría de los sectores muestran retornos positivos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Dax 40 cotiza por debajo de su máximo histórico, con indicadores de impulso que apuntan a una posible cautela. El RSI ha salido de la zona de sobrecompra y está en tendencia bajista, lo que sugiere que el impulso alcista está menguando. Además, el MACD ha formado un cruce bajista, lo que apunta aún más a un posible cambio en el sentimiento. Para los bajistas, recuperar el control requiere volver a probar el máximo de octubre en 19.783. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría llevar a volver a probar el máximo de principios de noviembre en 19.525, que se alinea estrechamente con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.653, lo que establece una zona de soporte crítica. Para los alcistas, el nivel de retroceso de Fibonacci del 161,8% en 20.566 sigue siendo la resistencia clave. Este nivel ha jugado un papel fundamental en las últimas sesiones y podría actuar como un trampolín para nuevos avances alcistas o como un umbral que marque el inicio de la divergencia bajista. Fuente: xStation Noticias de empresas del Dax 40 Mercedes-Benz (MBG.DE) ha eliminado las etiquetas ESG de una línea de crédito renovable de 11.000 millones de euros, alejándose de los préstamos vinculados a la sostenibilidad a pesar de mantener sus compromisos de sostenibilidad. Este cambio se produce en un momento en que el fabricante de automóviles de lujo se enfrenta a desafíos para cumplir los objetivos de vehículos eléctricos en medio de una desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos, y la compañía espera que las ventas de automóviles caigan por debajo de los 2,04 millones de unidades de 2023.

Este cambio se produce en un momento en que el fabricante de automóviles de lujo se enfrenta a desafíos para cumplir los objetivos de vehículos eléctricos en medio de una desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos, y la compañía espera que las ventas de automóviles caigan por debajo de los 2,04 millones de unidades de 2023. UniCredit (UCG.IT) ha aumentado significativamente su participación en Commerzbank (CBK.DE) a aproximadamente el 28%, que comprende un 9,5% de propiedad directa y un 18,5% a través de derivados. La medida provocó un aumento del 4,3% en las acciones de Commerzbank, aunque UniCredit enfatiza que esto sigue siendo puramente una inversión y no afectará su oferta de adquisición en curso de Banco BPM. El gobierno alemán ha expresado su oposición a una posible adquisición de Commerzbank por parte de UniCredit.

que comprende un 9,5% de propiedad directa y un 18,5% a través de derivados. La medida provocó un aumento del 4,3% en las acciones de Commerzbank, aunque UniCredit enfatiza que esto sigue siendo puramente una inversión y no afectará su oferta de adquisición en curso de Banco BPM. El gobierno alemán ha expresado su oposición a una posible adquisición de Commerzbank por parte de UniCredit. Rejlers y E.ON (EOAN.DE) han establecido un acuerdo marco de tres años para colaborar en servicios de consultoría técnica y soluciones de energía sostenible. La asociación tiene como objetivo apoyar el objetivo de E.ON de alcanzar el 100% de energía renovable y reciclada para 2025, y Rejlers aportará su experiencia en áreas como la gestión de proyectos, la energía eléctrica y la seguridad y salud en el trabajo.

marco de tres años para colaborar en servicios de consultoría técnica y soluciones de energía sostenible. La asociación tiene como objetivo apoyar el objetivo de E.ON de alcanzar el 100% de energía renovable y reciclada para 2025, y Rejlers aportará su experiencia en áreas como la gestión de proyectos, la energía eléctrica y la seguridad y salud en el trabajo. Deutsche Bank (DBK.DE) está desarrollando el Proyecto Dama 2, una plataforma innovadora destinada a abordar los desafíos regulatorios en el uso público de la cadena de bloques. El sistema incluye una solución de Capa 2 conectada a Ethereum, diseñada para proporcionar a los bancos regulados un mejor control sobre la validación de transacciones y el cumplimiento normativo. El banco planea lanzar un producto mínimo viable el próximo año, pendiente de la aprobación regulatoria. ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "