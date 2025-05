El Dax 40 retrocede tras volver a probar máximos históricos

El índice alemán, el Dax 40, ha experimentado un retroceso después de haber alcanzado nuevamente sus máximos históricos. Este movimiento se produce en un contexto de volatilidad en los mercados europeos, donde los inversores evalúan factores macroeconómicos y decisiones políticas que pueden influir en la tendencia del selectivo. Recientemente, el Dax 40 había cerrado en niveles récord, pero la caída de Wall Street y de otras bolsas europeas ha generado una corrección del 1%, llevándolo por debajo de los 23.100 puntos. Este ajuste refleja la cautela de los inversores ante la incertidumbre económica global y la publicación de nuevos datos macroeconómicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rentabilidad del Dax por sector. Fuente: Bloomberg Financial LP Cotización del Dax 40 El índice Dax 40 mantiene su impulso alcista, retrocediendo tras volver a probar máximos y cotizando por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y la media móvil simple (SMA) de 50 días. Los alcistas intentarán mantenerse por encima del 23,6%, mientras que los bajistas intentarán impulsar el precio por debajo de este nivel, con el objetivo de la media móvil simple (SMA) de 50 días como objetivo. El RSI continúa mostrando divergencia alcista con mínimos más altos, mientras que el MACD se amplía tras un cruce alcista. Fuente: xStation Noticias del Mercado Zalando SE (ZAL.DE) reportó un crecimiento de ingresos del 7,9% en el primer trimestre, superior al esperado, hasta los 2.420 millones de euros, superando la previsión promedio de los analistas de 2.367 millones de euros. La compañía está incursionando en el segmento de lujo con nuevas marcas de diseñadores, incluyendo Marc Jacobs, propiedad de LVMH, en el primer trimestre para contrarrestar la competencia de plataformas de bajo coste como Shein. A pesar del "entorno geopolítico y macroeconómico en rápida evolución", incluyendo los aranceles estadounidenses, Zalando mantuvo su previsión para 2025 de un crecimiento del 4% al 9% en ingresos y volumen bruto de mercancías, con un EBIT ajustado previsto de entre 530 y 590 millones de euros. El número de clientes activos alcanzó un nuevo máximo de 52,4 millones, frente a los 49,5 millones del mismo trimestre del año anterior. Fresenius Medical Care AG (FME.DE) reportó beneficios trimestrales de 41 centavos por acción para el trimestre finalizado el 31 de marzo, cifra idéntica a la del mismo trimestre del año anterior y superior a la expectativa media de los analistas de 38 centavos por acción. Los ingresos aumentaron un 3,3% hasta los 4.880 millones de euros con respecto al año anterior, superando la previsión de los analistas de 4.780 millones de euros. El BPA reportado por la compañía para el trimestre fue de 26 centavos. Las acciones habían subido un 2,9% este trimestre y un 13,2% en lo que va de año, con la calificación media actual de los analistas para las acciones como "mantener". MTU Aero Engines AG registró un EBIT ajustado de 300 millones de euros en el primer trimestre, superando las estimaciones de 260,7 millones de euros y representando un aumento del 38 % en comparación con el primer trimestre de 2024. Los ingresos ajustados crecieron un 25 %, hasta los 2100 millones de euros, mientras que el beneficio neto ajustado aumentó un 41 %, hasta los 221 millones de euros. La compañía mantuvo sus previsiones de beneficios y flujo de caja libre para 2025, ajustando únicamente su previsión de ingresos en euros para reflejar la situación cambiaria actual. El director ejecutivo, Lars Wagner, advirtió que la política aduanera estadounidense podría afectar a la compañía, con costes de entre dos dígitos y dos millones de euros. Continental AG (CON.DE) duplicó con creces sus beneficios en el primer trimestre, con unas ventas consolidadas de 9700 millones de euros, un ligero descenso (-0,8 %) respecto al año anterior. El resultado operativo ajustado ascendió a 639 millones de euros (o 586 millones de euros sin la aplicación de la NIIF 5), lo que corresponde a un margen EBIT ajustado del 6,6 % (o 6,0 % sin la NIIF 5). El beneficio neto del primer trimestre fue de 68 millones de euros, frente a una pérdida de 53 millones de euros en el primer trimestre de 2024. La empresa se encuentra en pleno proceso de reestructuración, que incluye la escisión de su unidad de autopartes y la posible venta de su división industrial ContiTech, a la vez que anuncia recortes de personal en sus plantas alemanas que superan las 10 000 personas. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "