El Dax 40 se acerca de nuevo a su máximo histórico

Los mercados europeos extendieron su impulso positivo el martes, aprovechando el fuerte repunte del lunes con avances continuos en la mayoría de los índices principales, ya que la confianza de los inversores se mantuvo elevada tras la extensión del plazo arancelario de EE. UU. El índice paneuropeo sumó otro 0,26% para llegar a 5.414,6, mientras que el Dax 40 de Alemania subió un 0,41% a 24.145,6, manteniendo el sentimiento optimista que surgió después de la decisión del presidente Trump de retrasar la implementación de los aranceles de la UE hasta el 9 de julio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo más amplio. Fuente: xStation Noticias del mercado Las acciones de los fabricantes de automóviles europeos cayeron el martes tras unos decepcionantes datos de ventas regionales de automóviles que mostraron caídas en las nuevas matriculaciones en los principales mercados, incluidos Alemania y Francia. El índice Stoxx 600 Autos and Parts cayó un 0,4% a las 9:05 a.m. en Frankfurt a pesar de que el mercado en general ganó un 0,2%, revirtiendo el repunte sectorial del 1,8% del lunes que se produjo después del anuncio del retraso de los aranceles del presidente Trump; Volkswagen cayó un 0,3%, Porsche un 0,5%, Mercedes un 0,6%, BMW un 0,6%, Stellantis un 0,8% y Renault un 1,5%, mientras que los proveedores de piezas de automóviles también retrocedieron: Continental un 0,3%, Michelin un 0,5% y tanto Forvia como Valeo un 1,3%. Las acciones de E.ON cayeron hasta un 1,8% después de que Citi rebajara la calificación de la empresa de servicios públicos alemana de comprar a neutral y redujera su precio objetivo a 15,50 euros, eliminándola de la lista de enfoque europeo del banco; El analista Piotr Dzieciolowski citó las ganancias del 39% de las acciones en lo que va de año y la valoración premium actual del 25% sobre la base de activos regulados, señalando que el sólido desempeño ha sido impulsado por la reducción de los riesgos políticos alemanes y los flujos de capital hacia los activos nacionales europeos, con posibles aspectos positivos de las revisiones regulatorias y 10 mil millones de euros en gasto de capital adicional ahora en gran medida descontados. Cuatro ex directivos de Volkswagen fueron condenados por un tribunal alemán por su papel en el escándalo de las emisiones del Dieselgate, que manipuló millones de vehículos y causó 2.100 millones de euros en daños a los conductores; Jens Hadler, quien dirigió el desarrollo de motores diésel entre 2007 y 2011, recibió la sentencia más severa de 4 años y medio de prisión, mientras que el ex ingeniero principal Hanno Jelden recibió 2 años y 7 meses, el ex ejecutivo Heinz-Jakob Neusser recibió una sentencia suspendida de 1 año y 3 meses, y el gerente Thorsten D. recibió una condena suspendida de 1 año y 10 meses, lo que marca las primeras condenas penales del personal superior de VW casi una década después de que estallara el escándalo. Thyssenkrupp anunció planes para transformarse en una estructura de holding con participaciones mayoritarias en unidades de negocios independientes, lo que marca el final de su era como operación totalmente integrada; El director general Miguel Ángel López Borrego dijo que la reestructuración escindirá la división de comercialización de servicios de materiales y la división de tecnología automotriz, al tiempo que se basa en planes previos de vender o desinvertir parcialmente las operaciones de fabricación de acero y construcción naval, y que las acciones de la compañía casi se duplicaron durante el año pasado a medida que desmantela su modelo de conglomerado tradicional. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

