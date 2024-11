Los mercados europeos están viviendo una sesión tranquila sin grandes movimientos en ninguna dirección. A media sesión del miércoles, el índice español, el Ibex35 lidera las subidas (+0,60%), seguido del italiano ITA40 (+0,40%). El índice alemán, el DAX 40, sube un 0,15% hasta los 19.100 puntos. En el otro extremo del espectro, el polaco W20 baja (-0,95%) y el holandés NED25 (-0,45%). La atención de los mercados, también en Europa, se centrará hoy en la publicación del IPC estadounidense a las 14:30. Cotización del DAX 40 El índice alemán, el Dax 40, registra hoy un repunte moderado del 0,15% y se mantiene en una zona de soporte en torno a los 19.100 puntos. Si los alcistas no consiguen mantener este nivel, la siguiente zona de soporte estará en torno a los 18.400 puntos. Por el lado positivo, el objetivo más próximo en caso de rebote serán los niveles en torno a los 19.600 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 Noticias corporativas del Dax 40 Siemens Energy (ENR.DE) sube un 15% después de que la compañía elevara sus perspectivas a medio plazo al anunciar pedidos récord y una pérdida más estrecha en el cuarto trimestre, impulsada por la creciente demanda de equipos eléctricos y un cambio de rumbo en su división de turbinas eólicas. Beneficiándose de la expansión de la energía eólica, las mejoras de la red y las operaciones de plantas de gas junto con su rival clave GE Vernova, Siemens Energy se ha recuperado de una importante crisis relacionada con problemas de calidad en Siemens Gamesa. Al vender activos, reducir las pérdidas y aumentar su cartera de pedidos, las acciones de la compañía han más que triplicado su valor este año, lo que la convierte en la empresa alemana de primera línea con mejor rendimiento en 2024. RWE (RWE.DE) sube hasta un 7,70% después de que la compañía anunciara una recompra de acciones por 1.500 millones de euros, citando el debilitamiento de las perspectivas para el hidrógeno y la energía eólica marina estadounidense tras la reelección de Donald Trump. La recompra, que comenzará en el cuarto trimestre y durará 18 meses, responde a la presión de los inversores para que se revise la asignación de capital en medio de los difíciles rendimientos de los proyectos de energía limpia. El consejero delegado, Markus Krebber, hizo hincapié en la reasignación de fondos cuando cambian los perfiles de riesgo-rendimiento. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "