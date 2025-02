El Dax 40 sube a pesar de la incertidumbre económica

Los mercados europeos se muestran predominantemente positivos. El Dax 40 se encuentra actualmente en 22.452,2 puntos, mostrando una tendencia alcista impulsada por las expectativas de reformas económicas y políticas favorables en Alemania. El Dax 40 sube tras las elecciones alemanas La tendencia alcista del Dax 40 surge en gran medida por las expectativas de que cualquier coalición resultante de las recientes elecciones en Alemania tendrá una mayoría suficiente para reformar el "freno de la deuda". Esta regla constitucional limita el endeudamiento estructural del gobierno federal a un máximo del 0.35% del PIB, y su modificación requiere una mayoría de dos tercios en el Bundestag. La posibilidad de una reforma del "freno de la deuda" ha generado optimismo en los mercados financieros, ya que permitiría un mayor gasto público en infraestructura y otros sectores clave, lo que podría impulsar el crecimiento económico. Además, la estabilidad política resultante de una coalición fuerte también ha contribuido a la confianza de los inversores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rentabilidad del índice Dax por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP El Dax 40 está intentando recuperar el impulso alcista después de volver a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. Los alcistas intentarán recuperar el máximo histórico en 22.996, mientras que los bajistas buscarán un movimiento por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% y una prueba de la media móvil simple (SMA) de 30 días en 21.864. El RSI está en divergencia bajista, que podría romperse si el máximo actual supera el mínimo anterior. El MACD está empezando a ajustarse después de un cruce bajista. Fuente: xStation Noticias de empresas del Dax 40 Alemania registra un cuarto trimestre consecutivo de contracción económica: La economía de Alemania se contrajo un 0,2% interanual en el cuarto trimestre de 2024, según las cifras de Destatis publicadas el martes. El sector manufacturero cayó un 0,6%, lo que marca su séptimo descenso trimestral consecutivo. Las exportaciones cayeron un 2,2% en comparación con el trimestre anterior, mientras que las importaciones aumentaron un 0,5%. Esto sigue a contracciones del PIB del 0,3% en el tercer trimestre, del 0% en el segundo trimestre y del -0,2% en el primero, lo que aumenta las preocupaciones sobre los desafíos estructurales que enfrenta la economía más grande de Europa. Las acciones de Heidelberg Materials caen a pesar de los sólidos resultados: Las acciones cayeron a pesar de los resultados de 2024 mejores de lo esperado, con un EBITDA operativo que aumentó un 5,7% hasta los 4.500 millones de euros y unos ingresos de 21.160 millones de euros. Para 2025, la empresa prevé un beneficio operativo de entre 3.250 y 3.550 millones de euros. Los analistas de Jefferies señalan que algunos inversores se sintieron decepcionados por la ausencia de un programa de recompra de acciones más amplio, ya que el segundo tramo está previsto que comience en el segundo trimestre de 2025. La dirección espera que la demanda de construcción se estabilice en niveles bajos con la volatilidad continua en los mercados de energía y materias primas. Fresenius Medical Care eleva las previsiones para 2025 a medida que se recupera el mercado de diálisis: la empresa espera ahora que los ingresos operativos crezcan entre un 15 y un 20 % en 2025, con márgenes del 11-12 %, frente a las estimaciones anteriores del 10-14 %. FMC ha elevado su objetivo de ahorro a tres años de 650 millones de euros a 750 millones de euros, habiendo alcanzado ya los 567 millones de euros. La reestructuración de la directora ejecutiva Helen Giza incluyó la reducción de la plantilla en 8.200 empleados y la desinversión en 230 instalaciones en 2024. El volumen de pacientes estadounidenses sigue recuperándose, y Barclays señala que las previsiones son "más constructivas" que las recientes previsiones de su competidor DaVita. PBB Deutsche Pfandbriefbank anuncia un nuevo director de riesgos: Jörn Joseph se incorporará a la junta directiva como director de riesgos el 1 de junio, en reemplazo de Andreas Schenk, quien dejará la empresa por mutuo acuerdo. Joseph proviene de Deutsche Bank, donde se desempeñó como director de riesgos de la división Private Clients Bank Alemania.

