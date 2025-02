El Dax 40 sube por encima del 1% 📈

El Dax 40 se impulsa un 1,3% motivado por el ascenso de las acciones automotrices alemanas. Ayer, el presidente de la C谩mara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, declar贸 que la Casa Blanca est谩 considerando si los sectores farmac茅utico y automotriz podr铆an estar exentos de aranceles mutuos. Estos informes parecen estar impulsando un repunte de alivio entre los fabricantes de autom贸viles alemanes. Las acciones europeas tambi茅n ganan terreno debido en parte al creciente optimismo sobre un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Tras la conversaci贸n de ayer de Donald Trump con Putin y Zelensky, se indic贸 que las negociaciones comenzar铆an sin demoras innecesarias, y ambos l铆deres expresaron un fuerte inter茅s en alcanzar un acuerdo de paz. Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, tiene previsto viajar a Ucrania. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Noticias corporativas del Dax 40 Las acciones de Volkswagen, BMW, Porsche AG y Mercedes suben alrededor de un 5%. Tambi茅n destacan las subidas de Siemens AG y Siemens Energy.

El productor de acero y proveedor clave de la Armada alemana, Thyssenkrupp, sube un 10%, impulsado por un EBIT superior al esperado en sus resultados trimestrales y una previsi贸n mejorada de flujo de caja libre, impulsada por las inversiones r茅cord de Alemania en submarinos.

y una previsi贸n mejorada de flujo de caja libre, impulsada por las inversiones r茅cord de Alemania en submarinos. En el lado negativo, la cadena de farmacias Douglas AG y el proveedor del sector de defensa Hensoldt se enfrentan a fuertes p茅rdidas, mientras que Hapag-Lloyd y Beiersdorf tambi茅n cotizan a la baja.

Commerzbank sube聽un 1,5% despu茅s de informar de un beneficio neto de 2.400 millones de euros para 2025, impulsado por los esfuerzos de reestructuraci贸n. Las acciones europeas experimentan una mayor volatilidad. El sector del tabaco es uno de los que m谩s ha ca铆do, con las acciones de British American Tobacco desplom谩ndose m谩s del 8% tras unos resultados financieros decepcionantes. El sector energ茅tico tambi茅n est谩 bajo presi贸n, lastrado por la ca铆da de los precios del petr贸leo, mientras que las acciones de Unilever han bajado m谩s del 7%. El sector de los bienes de lujo muestra un buen desempe帽o, con las acciones de EssilorLuxottica subiendo m谩s del 5%, mientras que los sectores industrial y automovil铆stico siguen siendo los de mejor rendimiento en Europa. La orden de la Kriegsmarine eleva las acciones de Thyssenkrupp El conglomerado industrial Thyssenkrupp (TKA.DE) subi贸 casi un 10%, impulsado por una mejora en la previsi贸n de flujo de caja libre, que refleja 1.000 millones de euros en nuevos pagos vinculados a un importante pedido de submarinos para la Armada alemana (Kriegsmarine). La empresa estima ahora un flujo de caja libre (FCF) en 2025 de entre 0 y 300 millones de euros, en comparaci贸n con la previsi贸n anterior de 200-400 millones de euros. Sin embargo, las proyecciones de ingresos se han revisado a la baja y ahora se espera que disminuyan entre un 0% y un -3% interanual en 2025, en comparaci贸n con la previsi贸n anterior de un crecimiento del 3%. A pesar de eso, el beneficio operativo ajustado se duplic贸 con creces interanual hasta los 191 millones de euros, mientras que la cartera de pedidos aument贸 m谩s del 50% interanual hasta los 12.500 millones de euros, impulsada por un contrato de submarinos de 4.700 millones de euros. Precio de las acciones de Thyssenkrupp Las acciones de聽Thyssenkrupp聽suben hoy por encima del 10%, cotizando casi un 15% por encima de su EMA de 200 d铆as (l铆nea roja), lo que indica una posible reversi贸n alcista en su tendencia bajista a largo plazo. 聽 Fuente: xStation5

