El DAX alemán abre en máximos históricos 🔔

Los mercados europeos se encaminan a un comienzo dispar hoy. El AUT20 austríaco lidera, con un alza del 0,7%, mientras que el índice italiano avanza un 0,1%. El DAX alemán cotiza ligeramente a la baja, mientras que el CAC40 francés baja un 0,1%. Los datos de inflación inferiores a lo esperado de Francia y España podrían dar a los inversores algo que pensar sobre si el BCE decidirá acelerar el ritmo de los recortes de tipos. Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice alemán se cotiza en niveles máximos históricos después de una subida de más del 1,9% ayer. La pregunta actual es si el DAX podrá permanecer en este nivel. El primer soporte se encuentra en el máximo anterior de 19198,8. El siguiente soporte clave puede ser el pico de mediados de julio en 18.861. Romper esos dos niveles abriría la puerta para que los bajistas prueben el soporte del 23,6% o incluso las SMA de 50 y 100 días. Actualmente, los osciladores están dando terreno a los alcistas para un mayor avance, con el MACD aumentando y el RSI consolidándose cerca de niveles de sobreventa. Sin embargo, se están acercando a niveles de sobreventa que podrían hacer que los inversores sean cautelosos. Fuente: xStation Noticias sobre empresas del Dax SAP SE (SAP.DE) - SAP se enfrenta a un importante descontento entre sus empleados en Alemania, según una encuesta interna. El porcentaje de empleados alemanes que "confían plenamente" en el consejo ejecutivo ha caído al 38%, el nivel más bajo en al menos tres años. Esto se produce en medio de un plan de reestructuración anunciado en enero que pretende recortar o volver a formar a hasta 10.000 empleados. A pesar de los desafíos internos, las acciones de SAP han subido a un máximo histórico este año, un 47% en lo que va de año.

Isabel Schnabel, miembro del consejo ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) , ha expresado su preocupación por la economía de la zona del euro. En una presentación reciente, Schnabel afirmó que la "economía de la zona del euro está estancada" y que hay "signos crecientes de suavización" en el mercado laboral. Sin embargo, también señaló que la desinflación sigue su curso y que las expectativas de inflación de las empresas y los hogares han bajado significativamente.

Commerzbank AG (CBK.DE) y UniCredit tienen previsto iniciar hoy las conversaciones, tras el reciente aumento de la participación de UniCredit en el banco alemán. La nueva directora general de Commerzbank, Bettina Orlopp, afirmó que ambos bancos "intercambiarán puntos de vista", pero destacó que es necesario tener en cuenta la velocidad de las sinergias y los riesgos. El consejo de administración de Commerzbank ha apoyado unánimemente la estrategia actual del banco, y espera obtener una mayor rentabilidad sobre el capital tangible y mayores pagos a los accionistas de lo previsto anteriormente. Otras noticias procedentes de empresas del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

