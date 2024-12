El DAX se mantiene estable en los 20.000

Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto, con varios índices cotizando al alza. El índice alemán, el Dax 40, cotiza plano sin movimientos relevantes, aguantando y sosteniendo los 20.000 puntos. En cuanto al desempeño sectorial del Dax 40 alemán, las tecnologías de la información lidera los avances (+1,01%), seguido de Bienes de consumo discrecional (+0,23%) y Salud (+0,22%). Materiales (+0,20%), Bienes raíces (+0,14%) e Industria (+0,11%) también cotizan en territorio positivo. En el lado negativo, Finanzas muestra el mayor descenso (-0,81%), seguido de Servicios de comunicación (-0,66%) y Servicios públicos (-0,34%). Bienes de consumo básico (-0,30%) también cotiza a la baja. El desempeño agregado del DAX muestra una modesta ganancia del 0,03%, con amplitud de mercado positiva ya que seis de cada diez sectores cotizan al alza. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 se está consolidando en la zona de 20050. El RSI se está estabilizando en la zona neutral. Además, el MACD, después de formar un cruce bajista, se está ampliando a la baja. Para los bajistas, una nueva prueba del máximo de octubre en 19.783 podría acelerar el impulso bajista. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría llevar a una nueva prueba del máximo de principios de noviembre en 19.525, que se alinea estrechamente con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.677, estableciendo una zona de soporte crítica. Para los alcistas, el nivel de retroceso de Fibonacci del 161,8% en 20.566 sigue siendo la resistencia clave. Este nivel ha jugado un papel fundamental en las últimas sesiones y podría actuar como un trampolín para nuevos avances alcistas o como un umbral que marque el inicio de la divergencia bajista. Fuente: xStation Noticias de empresas del Dax 40 El acuerdo laboral de Volkswagen (VOW3.DE) no cumple las expectativas del mercado: los analistas criticaron el acuerdo de la empresa con los sindicatos por no cumplir los objetivos de reducción de costos. El acuerdo pretende ahorrar 4.000 millones de euros anuales y eliminar 35.000 puestos de trabajo hasta 2030, pero Jefferies señala que "no alcanza las ambiciones declaradas de la dirección", mientras que Bernstein destaca las preocupaciones por los fracasos anteriores en materia de reducción de costes. JPMorgan lo considera un "paso en la dirección correcta", pero señala que los beneficios solo pueden materializarse después de 2025.

Deutsche Post (DPW.DE) anuncia una importante reestructuración del servicio postal : el gigante de la logística implementará cambios significativos en su servicio nacional de entrega de correo a partir de 2025, ampliando los plazos de entrega a tres días laborables para el 95% de las cartas en 2027. Los precios estándar de las cartas aumentarán de 0,85 a 0,95 euros, manteniendo las opciones de entrega al día siguiente para los clientes comerciales. Las acciones subieron un 0,26% hasta los 34,99 euros a pesar de haber bajado un 5,51% mensual.

Porsche Holding (PAH3.DE) ve una fuerte caída en el interés a corto plazo - El interés a corto plazo en Porsche disminuyó un 86,8% a 4.200 acciones al 15 de diciembre, por debajo de las 31.800 acciones del 30 de noviembre. El ratio de interés a corto plazo actual se sitúa en 0,0 días sobre la base del volumen medio diario de negociación de 1,54 millones de acciones.

El comité de empresa de Commerzbank (CBK.DE) advierte de los riesgos de adquisición por parte de UniCredit - El director saliente del comité de empresa, Uwe Tschäge, advirtió de que una posible adquisición por parte de UniCredit podría dar lugar a 15.000 recortes de empleo, lo que representa dos tercios de la plantilla alemana. UniCredit controla actualmente aproximadamente el 28% de las acciones de Commerzbank, lo que ha provocado la intervención del gobierno para desalentar los intentos de adquisición.

